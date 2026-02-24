Slušaj vest

U susret prvoj polufinalnoj večeri takmičenja Pesma za Evroviziju u studiju na Košutnjaku došlo je do nezgode kada je pao kran.Rečeno je da se neće održati probe, a sada se oglasio i RTS i potvrdio da su probe uspešno održane.

Direktan prenos sve tri takmičarske večeri je na Prvom programu RTS-a.

„Takmičari i ekipa RTS-a – svi su spremni da potpuno daju svoj maksimum“, rekla je rediteljka Festivala Milica Soldatović Mikić za RTS.

Kaže da su svi uzbuđeni, da je dosta ljudi „pod tremom“, ali da svi žele da program izgleda dobro.

Kada je reč o glasanju, ono će funkcionisati kao i prethodnih godina, dodao je Uroš Marković, supervizor Festivala.

„Polufinalisti se biraju polovinom glasova žirija, i polovinom glasova publike, kao i u finalu – pobednika isto odlučuje 50 posto glasova žirija, 50 posto glasova publike se sabiraju i dobijamo pobednika Festivala PZE za 2026.“, objasnio je Marković za RTS.

U obe polufinalne večeri nastupa po 12 takmičara, i iz svakog polufinala u finale odlazi po sedam takmičara. Dakle, 14 kompozicija će biti u trci za pobednika PZE 2026, i za nastup na Eurosongu u Beču.

Na ovogodišnjoj Pesmi za Evroviziju biće predstavljeno 24 kandidata, odnosno 24 kompozicije. Održaće se tri takmičarske večeri, prvo polufinalno veče je 24. februara od 21 sat, drugo u četvrtak, 26. februara, a veliko finale je na programu u subotu 28. februara, takođe s početkom u devet uveče.

Očekuje se da će finalno veče dati preko dva i po sata programa, a gledaoci ga mogu pratiti i na PZE Jutjub kanalu na RTS Planeti i RTS Zvuku.

