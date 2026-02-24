Srbija bira predstavnika za Evroviziju 2026: Beli Preletačević nakon kandidature za predsednika želi u Beč, Iva Grujin morala da menja nastup
Prvo polufinalno veče festivala "Pesma za Evroviziju 2026" na programu je večeras od 21 čas na Prvom programu RTS-a. Polufinalno veče možete uživo pratiti u našem blogu.
Zavirite u bekstejdž uoči polufinala
Pred samo prvo polufinale takmičari su u bekstejdži davali izjave medijima, već se mogla videti uzavrela atmosfera a mi vam prenosimo zanimljive delove.
Iva Grujin menjala nastup
Mlada pevačica Iva Grujin uoči nastupa sa numerom "Otkrivam sebe" pod rednim brojem 3, priznala je da nije zadovoljna nastupom na PZE.
"Imali smo problema, ali smo zajedno sa našim timom i timom RTS-a došli do najboljeg mogućeg rešenja i da izvučemo najbolje što možemo", rekla je Grujin.
Navela je da će, ako pobedi, definitivno imati izmene u nastupu.
Šta očekuju takmičari pogledajte u snimcima:
Ovo su pravila glasanja na PZE 2026
Prvo polufinale "PZE 2026"održava se večeras, a predstaviće nam se 12 takmičara, od kojih sedmoro prolaze u finale. Način izbora tokom sve tri večeri takmičenja uključuje glasove TV gledalaca (SMS poruke) i glasove stručnog žirija, od kojih se svaki vrednuje ravnomerno u odnosu 1:1, odnosno 50 odsto glasova od TV publike, a 50 odsto od stručnog žirija.
Glasanje žirija
Svaki član žirija dodeljuje poene za 10 od 12 kompozicija, po sledećem sistemu:
12 poena – 1. mesto
10 poena – 2. mesto
8 poena – 3. mesto
7 poena – 4. mesto
6 poena – 5. mesto
5 poena – 6. mesto
4 poena – 7. mesto
3 poena – 8. mesto
2 poena – 9. mesto
1 poen – 10. mesto
(9 i 11 poena se ne dodeljuju)
U slučaju istog broja poena, prednost ima kompozicija sa više viših ocena (više dvanaestica, zatim desetki itd.). Ako je i tada izjednačeno, odlučuje predsednik žirija.
Glasanje publike (SMS)
Publika glasa slanjem SMS poruka za jednu od izvedenih kompozicija.
Glasanje traje 15 minuta.
Sa jednog broja može se poslati najviše 20 poruka.
Poeni se dodeljuju po istom sistemu (12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1).
U slučaju izjednačenja po broju SMS glasova, prednost ima kompozicija koja je imala više glasova na desetominutnom preseku, a ako je i tada isto – na petominutnom preseku.
Konačni plasman – polufinale
Konačni rezultat dobija se sabiranjem poena žirija i publike.
U slučaju istog ukupnog broja poena, prednost ima kompozicija sa više poena publike.
U polufinalima se objavljuju samo imena finalista, bez objave plasmana i osvojenih poena. Detaljni rezultati biće objavljeni nakon finala na sajtu RTS-a.
Beli Preletačević ima veću tremu pred nastup nego kad se kandidovao za predsednika
Luka Maksimović, svima dobro poznat kao Beli Preletačević, nekadašnji kandidat za predsednika Srbije, nastupaće u prvom polufinalu. Kako kaže, veću tremu imao kada se kandidovao za predsednika 2017. godine.
- Beli je političar, a ovde je Luka. Veću tremu sam imao tada jer je to bilo prvo suočavanje sa medijima, a sada smo lagani - rekao je on i progovorio o incidentu koji se dogodio pre probe.
Mirna Radulović sa suprugom stigla u studio
Pevačica Mirna Radulović koja se ove godine predstavlja sa numerom "OMAJA" i nastupa pod rednim brojem 1, stigla je u studio u pratnji supruga nakon čega se obratila novinarima.
Supervizor obećao dobar festival
Supervizor takmičenja Uroš Marković rekao je za Dnevnik RTS-a da su ubeđeni u to da će ovogodišnja Pesma za Evroviziju izgledati kao najveći svetski festivali.
"Probe su gotove. Mi smo spremni, da ne kažem, 101 posto i obećavam jedan jako dobar festival i gledaoci će uživati u sve tri večeri festivala. U to smo sigurni" poručio je Marković za RTS.
Redosled nastupa u prvom polufinalu:
Večeras nastupaju:
- MIRNA - OMAJA
- Kosmos Trip - Sve je u redu
- Iva Grujin - Otkrivam sebe
- Eegor - Klaber
- Makao - Daj nam svet
- Lores - Unseen
- MANIVI - Svaki dan
- Bella - Trampolina
- YANX - Srušio si sve
- Zejna - Jugoslavija
- Ana Mašulović - Zavoli me
- Đurđica - Moma mala
Drama uoči prvog polufinala PZE: Pao kran!
U susret prvoj polufinalnoj večeri takmičenja Pesma za Evroviziju u studiju na Košutnjaku došlo je do nezgode kada je pao kran.Rečeno je da se neće održati probe, međutim iz ove kuće je potvrđeno da je sve u najboljem redu.
Takmičari i ekipa RTS-a – svi su spremni da potpuno daju svoj maksimum - rekla je rediteljka Festivala Milica Soldatović Mikić za RTS.
Kaže da su svi uzbuđeni, da je dosta ljudi „pod tremom“, ali da svi žele da program izgleda dobro.
U obe polufinalne večeri nastupa po 12 takmičara, i iz svakog polufinala u finale odlazi po sedam takmičara. Dakle, 14 kompozicija će biti u trci za pobednika PZE 2026, i za nastup na Eurosongu u Beču.
Na ovogodišnjoj Pesmi za Evroviziju biće predstavljeno 24 kandidata, odnosno 24 kompozicije. Održaće se tri takmičarske večeri, prvo polufinalno veče je 24. februara od 21 sat, drugo u četvrtak, 26. februara, a veliko finale je na programu u subotu 28. februara, takođe s početkom u devet uveče.
RTS objavio snimke nastupa sa generalne probe PZE 2026
Nakon serija fotografija sa generalne probe, RTS je objavio i prve video-snimke svih takmičara, dok publika sa nestrpljenjem iščekuje koje će kompozicije izboriti mesto u završnici.
