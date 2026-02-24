Svi događaji
20:59

Zavirite u bekstejdž uoči polufinala

Pred samo prvo polufinale takmičari su u bekstejdži davali izjave medijima, već se mogla videti uzavrela atmosfera a mi vam prenosimo zanimljive delove.

Iva Grujin menjala nastup

Mlada pevačica Iva Grujin uoči nastupa sa numerom "Otkrivam sebe" pod rednim brojem 3, priznala je da nije zadovoljna nastupom na PZE.

"Imali smo problema, ali smo zajedno sa našim timom i timom RTS-a došli do najboljeg mogućeg rešenja i da izvučemo najbolje što možemo", rekla je Grujin.

Navela je da će, ako pobedi, definitivno imati izmene u nastupu.

Šta očekuju takmičari pogledajte u snimcima:

Izjava Iva Grujin prvo polufinale PZE 2026 Izvor: Kurir

Izjava Mirne Radulović Izvor: Kurir

20:57

Ovo su pravila glasanja na PZE 2026

Prvo polufinale "PZE 2026"održava se večeras, a predstaviće nam se 12 takmičara, od kojih sedmoro prolaze u finale. Način izbora tokom sve tri večeri takmičenja uključuje glasove TV gledalaca (SMS poruke) i glasove stručnog žirija, od kojih se svaki vrednuje ravnomerno u odnosu 1:1, odnosno 50 odsto glasova od TV publike, a 50 odsto od stručnog žirija.

Glasanje žirija
Svaki član žirija dodeljuje poene za 10 od 12 kompozicija, po sledećem sistemu:

12 poena – 1. mesto

10 poena – 2. mesto

8 poena – 3. mesto

7 poena – 4. mesto

6 poena – 5. mesto

5 poena – 6. mesto

4 poena – 7. mesto

3 poena – 8. mesto

2 poena – 9. mesto

1 poen – 10. mesto

(9 i 11 poena se ne dodeljuju)

U slučaju istog broja poena, prednost ima kompozicija sa više viših ocena (više dvanaestica, zatim desetki itd.). Ako je i tada izjednačeno, odlučuje predsednik žirija.

Glasanje publike (SMS)
Publika glasa slanjem SMS poruka za jednu od izvedenih kompozicija.

Glasanje traje 15 minuta.

Sa jednog broja može se poslati najviše 20 poruka.

Poeni se dodeljuju po istom sistemu (12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1).

U slučaju izjednačenja po broju SMS glasova, prednost ima kompozicija koja je imala više glasova na desetominutnom preseku, a ako je i tada isto – na petominutnom preseku.

Konačni plasman – polufinale
Konačni rezultat dobija se sabiranjem poena žirija i publike.

U slučaju istog ukupnog broja poena, prednost ima kompozicija sa više poena publike.

U polufinalima se objavljuju samo imena finalista, bez objave plasmana i osvojenih poena. Detaljni rezultati biće objavljeni nakon finala na sajtu RTS-a.

20:46

Beli Preletačević ima veću tremu pred nastup nego kad se kandidovao za predsednika

Luka Maksimović, svima dobro poznat kao Beli Preletačević, nekadašnji kandidat za predsednika Srbije, nastupaće u prvom polufinalu. Kako kaže, veću tremu imao kada se kandidovao za predsednika 2017. godine.

2026-02-24 20_52_31-Settings.png
Foto: Printscreen/Mondo

- Beli je političar, a ovde je Luka. Veću tremu sam imao tada jer je to bilo prvo suočavanje sa medijima, a sada smo lagani - rekao je on i progovorio o incidentu koji se dogodio pre probe.

LJubiša Preletačević imao vecu tremu na izborima: "Ja nisam Beli" Izvor: MONDO

20:31

Mirna Radulović sa suprugom stigla u studio

Pevačica Mirna Radulović koja se ove godine predstavlja sa numerom "OMAJA" i nastupa pod rednim brojem 1, stigla je u studio u pratnji supruga nakon čega se obratila novinarima.

Izjava Mirne Radulović Izvor: Kurir

20:25

Supervizor obećao dobar festival

Uroš Marković supervizor PZE
Uroš Marković supervizor PZE Foto: RTS Printscreen

  Supervizor takmičenja Uroš Marković rekao je za Dnevnik RTS-a da su ubeđeni u to da će ovogodišnja Pesma za Evroviziju izgledati kao najveći svetski festivali.

"Probe su gotove. Mi smo spremni, da ne kažem, 101 posto i obećavam jedan jako dobar festival i gledaoci će uživati u sve tri večeri festivala. U to smo sigurni" poručio je Marković za RTS.

20:18

Redosled nastupa u prvom polufinalu:

Večeras nastupaju:

  1. MIRNA - OMAJA
  2. Kosmos Trip - Sve je u redu
  3. Iva Grujin - Otkrivam sebe
  4. Eegor - Klaber
  5. Makao - Daj nam svet
  6. Lores - Unseen
  7. MANIVI - Svaki dan
  8. Bella - Trampolina
  9. YANX - Srušio si sve
  10. Zejna - Jugoslavija
  11. Ana Mašulović - Zavoli me
  12. Đurđica - Moma mala

19:56

Drama uoči prvog polufinala PZE: Pao kran!

U susret prvoj polufinalnoj večeri takmičenja Pesma za Evroviziju u studiju na Košutnjaku došlo je do nezgode kada je pao kran.Rečeno je da se neće održati probe, međutim iz ove kuće je potvrđeno da je sve u najboljem redu.

Takmičari i ekipa RTS-a – svi su spremni da potpuno daju svoj maksimum - rekla je rediteljka Festivala Milica Soldatović Mikić za RTS.

Kaže da su svi uzbuđeni, da je dosta ljudi „pod tremom“, ali da svi žele da program izgleda dobro.

U obe polufinalne večeri nastupa po 12 takmičara, i iz svakog polufinala u finale odlazi po sedam takmičara. Dakle, 14 kompozicija će biti u trci za pobednika PZE 2026, i za nastup na Eurosongu u Beču.

Na ovogodišnjoj Pesmi za Evroviziju biće predstavljeno 24 kandidata, odnosno 24 kompozicije. Održaće se tri takmičarske večeri, prvo polufinalno veče je 24. februara od 21 sat, drugo u četvrtak, 26. februara, a veliko finale je na programu u subotu 28. februara, takođe s početkom u devet uveče.

19:49

RTS objavio snimke nastupa sa generalne probe PZE 2026

Nakon serija fotografija sa generalne probe, RTS je objavio i prve video-snimke svih takmičara, dok publika sa nestrpljenjem iščekuje koje će kompozicije izboriti mesto u završnici.

Prvo polufinalno veče festivala "Pesma za Evroviziju 2026" na programu je večeras od 21 čas na Prvom programu RTS-a. Izvođači su prethodnih dana intenzivno radili na scenskom nastupu, koreografiji i vokalnoj pripremi, sa jasnim ciljem - da se domognu finala i dobiju šansu da predstavljaju Srbiju u Beču.

