Večeras, 24. februara, počinje prvo polufinalno veče Pesme za Evroviziju Srbije (PZE) 2026, na kojem će se publici i žiriju predstaviti 12 takmičara.

Gde pratiti prenos

Lajv prenos iz studija na Košutnjaku zakazan je za 21 čas. Direktan prenos biće dostupan na:

Anketa Da li pratite Pesmu za Evroviziju? Ne, odavno sam prestao/la da gledam 70.7% Da, jedva čekam 29.3%

RTS 1

RTS Planeta

RTS Zvuk

Zvanični Jutjub kanal: RTS Pesma Evrovizije

Pobednika će odrediti kombinacija glasova publike i stručnog žirija – 50% glasova publike, 50% žirija.

Finale je zakazano za subotu, 28. februar, kada će biti poznato ko će Srbiju predstavljati na Evroviziji 2026 u Beču.

Nastupi večeras MIRNA – "OMAJA" Kosmos Trip – "Sve je u redu" Iva Grujin – "Otkrivam sebe" Eegor – "Klaber" Makao – "Daj nam svet" Lores – "Unseen" MANIVI – "Svaki dan" Bella – "Trampolina" YANX – "Srušio si sve" Zejna – "Jugoslavija" Ana Mašulović – "Zavoli me" Đurđica – "Moma mala"

Anketa Ko su vaši favoriti za finaliste PZE 2026? MIRNA – Omaja 17.95% Kosmos trip – Sve je u redu 0% Iva Grujin – Otkrivam sebe 0% Eegor – Klaber 20.51% Makao – Daj nam svet 5.13% Lores – Unseen 2.56% MANIVI – Svaki dan 0% Bella – Trampolina 0% YANX – Srušio si sve 2.56% Zejna – Jugoslavija 41.03% Ana Mašulović – Zavoli me 0% Đurđica – Moma mala 10.26%

Sistem takmičenja i put do Evrovizije

Ukupno će se tokom dve polufinalne večeri, 24. i 26. februara, predstaviti 24 pesme – po 12 u svakoj večeri.

Iz svakog polufinala, sedam najboljih pesama plasiraće se u veliko finale.

Veliko finale: 28. februar – tada će biti odlučeno ko ide na Evroviziju.

