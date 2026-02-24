Evo gde uživo možete pratiti PZE 2026: Pored RTS, emitovaće se i na ovim kanalima
Večeras, 24. februara, počinje prvo polufinalno veče Pesme za Evroviziju Srbije (PZE) 2026, na kojem će se publici i žiriju predstaviti 12 takmičara.
Gde pratiti prenos
Lajv prenos iz studija na Košutnjaku zakazan je za 21 čas. Direktan prenos biće dostupan na:
- RTS 1
- RTS Planeta
- RTS Zvuk
- Zvanični Jutjub kanal: RTS Pesma Evrovizije
- Live blog možete pratiti i na portalu Kurira klikom OVDE:
Pobednika će odrediti kombinacija glasova publike i stručnog žirija – 50% glasova publike, 50% žirija.
Finale je zakazano za subotu, 28. februar, kada će biti poznato ko će Srbiju predstavljati na Evroviziji 2026 u Beču.
Nastupi večeras
- MIRNA – "OMAJA"
- Kosmos Trip – "Sve je u redu"
- Iva Grujin – "Otkrivam sebe"
- Eegor – "Klaber"
- Makao – "Daj nam svet"
- Lores – "Unseen"
- MANIVI – "Svaki dan"
- Bella – "Trampolina"
- YANX – "Srušio si sve"
- Zejna – "Jugoslavija"
- Ana Mašulović – "Zavoli me"
- Đurđica – "Moma mala"
Sistem takmičenja i put do Evrovizije
Ukupno će se tokom dve polufinalne večeri, 24. i 26. februara, predstaviti 24 pesme – po 12 u svakoj večeri.
Iz svakog polufinala, sedam najboljih pesama plasiraće se u veliko finale.
Veliko finale: 28. februar – tada će biti odlučeno ko ide na Evroviziju.
Video: Izjava Mirne Radulović pred takmičenje