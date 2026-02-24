Slušaj vest

Večeras, 24. februara, počinje prvo polufinalno veče Pesme za Evroviziju Srbije (PZE) 2026, na kojem će se publici i žiriju predstaviti 12 takmičara.

Gde pratiti prenos

Lajv prenos iz studija na Košutnjaku zakazan je za 21 čas. Direktan prenos biće dostupan na:

  • RTS 1
  • RTS Planeta
  • RTS Zvuk
  • Zvanični Jutjub kanal: RTS Pesma Evrovizije
  • Live blog možete pratiti i na portalu Kurira klikom OVDE:

Pobednika će odrediti kombinacija glasova publike i stručnog žirija – 50% glasova publike, 50% žirija.

Finale je zakazano za subotu, 28. februar, kada će biti poznato ko će Srbiju predstavljati na Evroviziji 2026 u Beču.

Nastupi večeras

  1. MIRNA – "OMAJA"
  2. Kosmos Trip – "Sve je u redu"
  3. Iva Grujin – "Otkrivam sebe"
  4. Eegor – "Klaber"
  5. Makao – "Daj nam svet"
  6. Lores – "Unseen"
  7. MANIVI – "Svaki dan"
  8. Bella – "Trampolina"
  9. YANX – "Srušio si sve"
  10. Zejna – "Jugoslavija"
  11. Ana Mašulović – "Zavoli me"
  12. Đurđica – "Moma mala"
Sistem takmičenja i put do Evrovizije

Ukupno će se tokom dve polufinalne večeri, 24. i 26. februara, predstaviti 24 pesme – po 12 u svakoj večeri.

Iz svakog polufinala, sedam najboljih pesama plasiraće se u veliko finale.

Veliko finale: 28. februar – tada će biti odlučeno ko ide na Evroviziju.

