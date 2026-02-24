Slušaj vest

Luka Maksimović, javnosti najpoznatiji po pseudonimu Ljubiša Preletačević Beli — humoristi, muzičaru i nekadašnjem kandidatu za predsednika Republike Srbije takmiči se večeras u prvom polufinalu Pesma za Evroviziju sa grupom Kosmos trip. Oni će nastupiti pod rednim brojem 2 sa numerom "Sve je u redu".

Njihova numera „Sve je u redu“ potpisana je autorski — muziku su kreirali Maksimović i Pavle Đurić, dok je tekst delo samog Belog.

Foto: Printscreen/Mondo

Uoči nastupa su se obratili medijima i tom prilikom je Beli otkrio da je veću tremu imao kada se kandidovao za predsednika 2017. godine.

- Beli je političar, a ovde je Luka. Veću tremu sam imao tada jer je to bilo prvo suočavanje sa medijima, a sada smo lagani - rekao je on i progovorio o incidentu koji se dogodio pre probe.

Anketa Da li pratite Pesmu za Evroviziju? Ne, odavno sam prestao/la da gledam 70.78% Da, jedva čekam 29.22%

- Čekali smo četiri sata jer je kran pao, niko nije povređen hvala Bogu. Ne verujem da će se na bini dogoditi neki peh.

Takođe, momci iz benda su najavili da su spremni za nastup.

- Spremni smo. Nije nam problem što nastupamo drugi, to nam je čak lakše. Kandidati nam se odlično čine, ima dosta sjajnih nastupa. Fenomenalno se slažemo sa ostalima. Sve je na jako visokom nivou

LJubiša Preletačević imao vecu tremu na izborima: "Ja nisam Beli" Izvor: MONDO

Live blog možete pratiti i na portalu Kurira klikom OVDE.

Na pitanje o glasinama da su takmičenja nameštena kao i sama Evrovizija rekli su šaljivo:

- Neka nameste da mi odemo u Beč, nećemo se žaliti.

Anketa Ko su vaši favoriti za finaliste PZE 2026? MIRNA – Omaja 16.67% Kosmos trip – Sve je u redu 0% Iva Grujin – Otkrivam sebe 0% Eegor – Klaber 21.43% Makao – Daj nam svet 7.14% Lores – Unseen 2.38% MANIVI – Svaki dan 0% Bella – Trampolina 0% YANX – Srušio si sve 2.38% Zejna – Jugoslavija 40.48% Ana Mašulović – Zavoli me 0% Đurđica – Moma mala 9.52%

Šta znamo o bendu?

„Kosmos trip“ se žanrovski opisuje kao pop-rok sastav. Iako su svoj prvi singl zvanično objavili tek početkom 2025. godine, članovi otkrivaju da su na muzici zajedno radili više od dve godine.

Na muzičkoj platformi „Spotify“ o sebi pišu:

„Kosmos trip je pop-rok bend iz Mladenburga. Nastao je 2024. godine posle dugih osam godina pokušaja da se basista Stefan Gajić Klempavi, gitarista Nikolić Mihailo Kićin i frontmen Luka Maksimović Ljubi Čika ujedine. Bend ima prepoznatljiv zvuk koji donosi duh dvehiljaditih — nostalgične gitarske solaže, bas i bubanj koji voze melodiju, akustične ljubavne tonove i mangupske stihove uz refrene koji lako ulaze u uši. Stil benda je šumadijski pop-rok-rep-fank-rege miks.“

Video: Izjava Mirne Radulović