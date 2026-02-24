Slušaj vest

Pevačica Mirna Radulović otvorila je prvo polufinalno veče takmičenja Pesma za Evroviziju spektakularnim nastupom. Već prvi taktovi njene numere "Omaja" oduševili su publiku. Ona je blistala u crnom kombinezonu, a novinarima je otkrila i kako se oseća kao povratnik na sceni.

- Ja sam neko ko je već bio na toj sceni, a i na ovoj. Stvarno imam veliko iskustvo sa tog takmičenja i to me je upravo i ponelo da opet doživim isto – da dobijem tu čast da predstavljam svoju zemlju. To je stvarno nešto neopisivo - rekla je i dodala da je u kontaku sa članicama grupe Moje Tri - Sarom Jovanović i Nevenom Božović.

- Jesam, čula sam se sa obe. Poželele su mi sreću i mnogo mi nedostaju ovom prilikom. Prošli put sam delila scenu sa njima, delile smo i strah i nervozu i sve, a sad sam nekako sama i eto, nedostaju mi. Sara mi je rekla generalno da budem svoja i da pokidam, eto, to mi je i većina ljudi napisala.

Sistem takmičenja i put do Evrovizije

Tokom dve polufinalne večeri, 24. i 26. februara, predstaviće se ukupno 24 pesme - po 12 u svakoj večeri. Iz svakog polufinala sedam najboljih plasiraće se u veliko finale zakazano za 28. februar.

Anketa Ko su vaši favoriti za finaliste PZE 2026? MIRNA – Omaja 12.73% Kosmos trip – Sve je u redu 10.91% Iva Grujin – Otkrivam sebe 1.82% Eegor – Klaber 16.36% Makao – Daj nam svet 5.45% Lores – Unseen 3.64% MANIVI – Svaki dan 0% Bella – Trampolina 1.82% YANX – Srušio si sve 1.82% Zejna – Jugoslavija 36.36% Ana Mašulović – Zavoli me 0% Đurđica – Moma mala 9.09%

Pobednik će biti izabran po ustaljenom modelu glasanja, gde su glasovi publike i stručnog žirija ravnopravni (50 odsto publika - 50 odsto žiri). Onoga ko trijumfuje očekuje nastup na "Evroviziji", koja će biti održana 12, 14. i 16. maja u Beču.

