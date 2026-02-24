Mirna Radulović spektakulrno otvorila PZE 2026: Pevačica progvorila o Sari i Neveni sa kojima se takmičila na Evroviziji
Pevačica Mirna Radulović otvorila je prvo polufinalno veče takmičenja Pesma za Evroviziju spektakularnim nastupom. Već prvi taktovi njene numere "Omaja" oduševili su publiku. Ona je blistala u crnom kombinezonu, a novinarima je otkrila i kako se oseća kao povratnik na sceni.
- Ja sam neko ko je već bio na toj sceni, a i na ovoj. Stvarno imam veliko iskustvo sa tog takmičenja i to me je upravo i ponelo da opet doživim isto – da dobijem tu čast da predstavljam svoju zemlju. To je stvarno nešto neopisivo - rekla je i dodala da je u kontaku sa članicama grupe Moje Tri - Sarom Jovanović i Nevenom Božović.
- Jesam, čula sam se sa obe. Poželele su mi sreću i mnogo mi nedostaju ovom prilikom. Prošli put sam delila scenu sa njima, delile smo i strah i nervozu i sve, a sad sam nekako sama i eto, nedostaju mi. Sara mi je rekla generalno da budem svoja i da pokidam, eto, to mi je i većina ljudi napisala.
Sistem takmičenja i put do Evrovizije
Tokom dve polufinalne večeri, 24. i 26. februara, predstaviće se ukupno 24 pesme - po 12 u svakoj večeri. Iz svakog polufinala sedam najboljih plasiraće se u veliko finale zakazano za 28. februar.
Pobednik će biti izabran po ustaljenom modelu glasanja, gde su glasovi publike i stručnog žirija ravnopravni (50 odsto publika - 50 odsto žiri). Onoga ko trijumfuje očekuje nastup na "Evroviziji", koja će biti održana 12, 14. i 16. maja u Beču.
