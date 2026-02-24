Slušaj vest

Večeras je pevačica Bojana Stamenov izazvala pravu buru emocija pojavom na sceni RTS-a, tokom prve polufinalne večeri Pesme za Evroviziju Srbije 2026. Njena pojava nije ostavila publiku ravnodušnom.

Naime, Bojana je pre nekoliko godina uspela da smrša impresivnih 70 kilograma, ali izgleda da je deo težine ponovo dobila.

Pevačica je zablistala u dugoj, šljokičastoj haljini koja je sjajno isticala njen stajling, ali mnogima je zapao za oko malo veći broj kilograma u odnosu na prošlogodišnji nastup na PZE.

Korisnici društvenih mreža odmah su počeli da komentarišu njen izgled, a pohvale nisu izostale.

Bojanina borba sa kilogramima

Pre nego što je odlučila da krene na promene, Bojana je imala 185 kilograma. Nakon konsultacija sa lekarom, dobila je preporuku da prvo smanji unos šećera i izgubi kilograme pre planirane operacije.

„Na nagovor drugarice kontaktirala sam trenera. Imala sam 185 kilograma i bila sam skeptična da li će moći da mi pomogne. Osećala sam se neprijatno kad me je video u trenerci, bez šminke, raščupanu...“, priznala je Bojana.

Bojana Stamenov na Evroviziji 2015. godine Foto: Profimedia

Inače Bojana je poredstavljala Srbiju na Evroviziji 2015. godine sa pesmom "Beauty never lie".

