Mlada pevačica Iva Grujin uoči nastupa sa numerom "Otkrivam sebe" pod rednim brojem 3, priznala je da nije zadovoljna nastupom na takmičenju Pesma za Evroviziju 2026.

"Imali smo problema, ali smo zajedno sa našim timom i timom RTS-a došli do najboljeg mogućeg rešenja i da izvučemo najbolje što možemo", rekla je Grujin.

Navela je da će, ako pobedi, definitivno imati izmene u nastupu.

"Nastup i pesma su priča o odrastanju i problemima sa kojima se susrećemo na ulasku u svet odraslih. Ako pobedim svakako će biti i nekih izmena u nastupu", rekla je.

Nakon nastupa otkrila je da je pre nego što je počela da se bavi pevanjem trenirala košarku, a onda je uživo u programu pozdravila svoje kućne ljubimce mačku, kornjaču i psa što je mnoge oduševilo.

Sistem takmičenja i put do Evrovizije

Tokom dve polufinalne večeri, 24. i 26. februara, predstaviće se ukupno 24 pesme - po 12 u svakoj večeri. Iz svakog polufinala sedam najboljih plasiraće se u veliko finale zakazano za 28. februar.

Pobednik će biti izabran po ustaljenom modelu glasanja, gde su glasovi publike i stručnog žirija ravnopravni (50 odsto publika - 50 odsto žiri). Onoga ko trijumfuje očekuje nastup na "Evroviziji", koja će biti održana 12, 14. i 16. maja u Beču.

