Pevačica Lores je tokom prve polufinalne večeri Pesme za Evroviziju uspela da privuče pažnju sto joj je kako je i sama rekla bio cilj, ali ne samo nastupom, već i nesvakidašnjim modnim izborom.

Mlada izvođačica pojavila se u upečatljivoj odevnoj kombinaciji koja je na prvi pogled ostavljala utisak kao da je potpuno mokra. Haljina, izrađena od sjajnog i pripijenog materijala, pratila je liniju tela i pod reflektorima stvarala efekat vode koja klizi niz tkaninu. Ovakav vizuelni momenat dodatno je pojačao scenski nastup i estetski doživljaj pesme, ali je istovremeno izazvao brojne komentare na društvenim mrežama.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njen nastup koji je zapalio studio, a u jednom momentu se i valjala na sceni:

Posebnu pažnju izazvao je i izbor obuće. Iako bi se uz ovakvu haljinu očekivale elegantne štikle, Lores je odlučila da napravi iskorak i opredeli se za takozvane japanke. Ovaj neočekivani detalj doprineo je ležernijem i hrabrijem utisku, naglašavajući autentičnost i spremnost da pomeri granice u modnom izrazu.

Ipak, iznenađenjima tu nije bio kraj. Pred predstavnike medija pevačica je izašla potpuno bosa, dodatno podgrevši spekulacije da je želela da pošalje simboličnu poruku ili jednostavno stavi akcenat na prirodnost i spontanost. Fotografije sa crvenog tepiha i iz bekstejdža ubrzo su preplavile internet, a komentari publike podeljeni su između oduševljenja i iznenađenja.

Pravo iz Amerike

Na scenu je izašla pod rednim brojem 6, sa numerom "Unseen", a kako je otkrila spontano se prijavila na takmičenje.

- Vratila sam se iz Amerike gde sam živela nekoliko meseci i spontano je došlo do toga da se prijavim za PZE 2026. Čula sam se sa koleginicama iz muzičkom šoua, Relja je prvi čuo pesmu i poželeo mi sreću - rekla je i otkrila da je u Americi bila zbog posla.

