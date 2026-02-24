Ćerka poznatog glumca nađena mrtva: Telo Ketrin Šort zatečeno u stanu, oglasila se porodica
Ćerka poznatog gluma Martina Šorta, Ketrin pronađena je mrtva u svom domu u Holivud Hilsu u ponedeljak.
Prema navodima tamošnjih medija, poziv hitnim službama upućen je u popodnevnim časovima.
- Policija je sastavila izveštaj o istrazi smrti. Istraga je i dalje aktivna - rekao je portparol policije Los Anđelesa.
Porodica se oglasila saopštenjem.
- Sa dubokom tugom potvrđujemo smrt Ketrin Hartli Šort. Porodica Šort je slomljena ovim gubitkom i moli za privatnost u ovom trenutku. Ketrin su svi voleli i pamtićemo je po svetlosti i radosti koju je donela u svet - navodi se u saopštenju.
Martin i njegova pokojna supruga, Nensi Dolman, usvojili su Ketrin, koja je najstarija od njihovo troje dece.
Radila je kao socijalni radnik u Los Anđelesu.
Ketrin se uglavnom držala podalje od pažnje javnosti, uprkos ogromnoj slavi svog oca u televiziji i filmu.
Kurir.rs/Sun