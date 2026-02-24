Slušaj vest

Grupa Eegor u prvoj polufinalnoj večeri takmičenja Pesma za Evroviziju nastupa pod rednim brojem 4. sa numerom "Klaber" oduševila je sve na sceni vrcavim nastupom i neverovatnim stajlingom.

Uspešno spajaju moderno i tradicionalno, ostavljajući snažan utisak već na prvi pogled. Njihov nastup bio je pažljivo osmišljen kako bi publici približio bogato kulturno nasleđe, ali i pokazao savremeni muzički izraz po kojem su prepoznatljivi.

Pogledajte u galeriji fotografije sa grupe:

Eegor nastup na PZE Foto: RTS Printscreen

Muški izvođači pojavili su se na sceni u tradicionalnoj nošnji sa šajkačom, čime su naglasili vezu sa korenima i identitetom, dok je pevačica ponela zanimljivu i smelu kombinaciju koja je spajala etno detalje sa modernim krojem i efektima. Taj kontrast dodatno je pojačao vizuelni doživljaj nastupa.

Atmosfera u bekstejdžu bila je podjednako dinamična kao i na sceni. Uzbuđenje, adrenalin i pozitivna trema osećali su se u vazduhu.

Anketa

Da li pratite Pesmu za Evroviziju?

Članovi grupe su se zagrevali, poslednji put proveravali kostime i dogovarali detalje oko koreografije, dok je njihov tim vodio računa da sve protekne bez greške. Iako je bilo trenutaka napetosti i male doze turbulencije zbog tehničkih detalja i vremenskog pritiska, grupa je zadržala fokus i međusobno se bodrila.

Dok su čekali da izađu na scenu, pozirali su okupljenim fotoreporterima sa osmehom i dozom samouverenosti koja je odavala veru u sopstveni uspeh.

Anketa

Ko su vaši favoriti za finaliste PZE 2026?

Pratite uživo blog prve polufinalne večeri OVDE

