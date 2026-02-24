U prvom polufinalu Pesme za Evroviziju Srbije 2026 nastupa 12 izvođača, a među njima se ističe Zejna Murkić, koja je na sceni pod rednim brojem 10 sa pesmom „Jugoslavija“.

Pre nastupa, Zejna je odlučila da se opusti i podelila je fotografiju iz šminkernice. Na slici je zabeležena kako gleda u telefon, bosa, obučena samo u bademantil, dok strpljivo čeka svoj nastup.

Zejna Murkić u šminkernici pre nastupa na prvom polufinalu PZE 2026 Foto: Printscreen/Instagram

„Dok čekamo da počne“, napisala je u opisu fotografije.

Odluka da ne daje izjave

Za razliku od ostalih učesnika, Zejna je odlučila da tokom prve polufinalne večeri ne daje izjave za medije. Odluka je izazvala veliku pažnju novinara. Dok su drugi kandidati strpljivo odgovarali na pitanja, pozirali fotografima i delili prve utiske, pevačica koja se smatra jednim od glavnih favorita odlučila je da se potpuno fokusira na svoj nastup.

Njeno odsustvo iz medijskog dela večeri iznenadilo je mnoge, jer je interesovanje za njen nastup bilo izuzetno veliko, najviše zbog prozivki tzv. države Kosovo da je njena pesma neprimerena.. Novinari su želeli da saznaju detalje, prve utiske, ali i da li oseća pritisak zbog statusa favorita. I dok su ostali izvođači prolazili pored medija, Zejna se čak nije ni pojavila pred novinarima.

Fokus na nastup i finale

U bekstejdžu se moglo čuti da je pevačica bila potpuno posvećena svom nastupu i plasmanu u veliko finale. Nije želela da je dodatna pitanja odvuku od priprema.

Neki su njen potez protumačili kao znak samopouzdanja i profesionalizma, dok su drugi smatrali da je jednostavno želela da sačuva energiju i mir pred ključnu večer. Ipak, bilo je i onih koji su mišljenja da je ovakvo ponašanje nedolično za javnu figuru.

