Pevačica Mirna Radulović otvorila je prvo polufinalno veče takmičenja Pesma za Evroviziju spektakularnim nastupom. Već prvi taktovi njene numere "Omaja" oduševili su publiku, međutim RTS se oglasio i izjaio da će ona poniviti nastup usled tehničkih problema.

Voditelji su objavili da će Mirna Radulović, koja je nastupila prva večeras, ponovo pevati.

Kako su objasnili usled tehničkih problema, daće joj priliku ponovo da nastupi, kako bi sve bilo kako je zamišljeno.

Pogledajte u galeriji kako je izgledoa nastup:

Pao kran u studiju

Podsećamo u studiju na Košutnjaku danas je došlo do nezgode kada je pao kran.

- Čekali smo četiri sata jer je kran pao, niko nije povređen hvala Bogu. Ne verujem da će se na bini dogoditi neki peh - rekao je Luka Maksimović, javnosti najpoznatiji po pseudonimu Ljubiša Preletačević Beli koji se takmiči sa grupom Kosmos trip.

Sistem takmičenja i put do Evrovizije

Tokom dve polufinalne večeri, 24. i 26. februara, predstaviće se ukupno 24 pesme - po 12 u svakoj večeri. Iz svakog polufinala sedam najboljih plasiraće se u veliko finale zakazano za 28. februar.

Pobednik će biti izabran po ustaljenom modelu glasanja, gde su glasovi publike i stručnog žirija ravnopravni (50 odsto publika - 50 odsto žiri). Onoga ko trijumfuje očekuje nastup na "Evroviziji", koja će biti održana 12, 14. i 16. maja u Beču.

