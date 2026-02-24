Operska pevačica zapalila scenu PZE: Đurđica oduševila spojem tradicionalnih motiva i glasovnih mogućnosti
Na sceni Pesme za Evroviziju 2026 videli smo nešto što do sada nije viđeno – pod rednim brojem 12 predstavila se Đurđica sa numerom „Moma mala“, hrabro spajajući tradicionalni srpski melos i operske arije u jedinstvenu muzičku celinu.
Već prvi kadrovi nastupa jasno su pokazali da publiku očekuje drugačiji koncept. Na sceni su dominirali motivi narodne nošnje – pojas i dukati – dok je snažan vokal mlade umetnice dao potpuno novu dimenziju spoju tradicije i klasične muzike.
Đurđica, koja živi i radi u Beču,u razgovoru za Kurir govorila je o svom umetničkom putu, odluci da se prijavi za PZE, ali i planovima za budućnost.
„Napravila sam bazu u operskom svetu“
S obzirom na to da si operska pevačica, otkud motiv da se takmičiš na Pesmi za Evroviziju?
– Napravila sam bazu u operskom svetu, ali paralelno negujem i etno, elektro, džez i bluz zvuk. Sa pesmom „Moma mala“ prvi put se predstavljam i kao autorka, zajedno sa kolegom i prijateljem Aleksom Petrovićem. Ideja da se prijavimo na PZE došla je spontano, baš kao što je spontano nastala i sama pesma – rekla je Đurđica.
Beč kao dodatna prednost?
Da li pratite Pesmu za Evroviziju?
Godinama živi u Beču, gde je završila operske studije. Upravo u tom gradu biće održana Evrovizija 2026.
Da li te to stavlja u prednost u odnosu na druge takmičare?
– Svakako! Znam jezik, imam gde da spavam i tamo imam puno prijatelja (smeh).
Opera kao životni poziv
Opera važi za jedan od najzahtevnijih oblika scenske umetnosti jer objedinjuje pevanje, glumu, pokret i književnost.
Kada si shvatila da želiš baš tim putem da ideš?
– Volim izazove, a opera je ogroman umetnički izazov. Posebna je jer spaja više umetnosti u jednu. Pored pevanja na različitim jezicima, mi smo i glumci – ulazimo u različite likove i svetove, nosimo raskošne kostime, nekada i perike, a nastupamo u veličanstvenim pozorištima i koncertnim dvoranama. Govorim pet jezika i odmalena sam pevala, glumila, slikala, pravila odeću i nakit. Bilo je logično da će me opera privući i da ću tu pustiti korenje – iskrena je umetnica.
Da li je PZE odskočna daska?
Može li učešće na Pesmi za Evroviziju da ti otvori vrata srpske muzičke scene?
– Ne znam šta donosi sutra. Puštam da stvari idu svojim tokom. Radim, ostajem pozitivna, usavršavam se i živim svoj san – bavim se muzikom – zaključila je Đurđica.
