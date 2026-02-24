Slušaj vest

Na sceni Pesme za Evroviziju 2026 videli smo nešto što do sada nije viđeno – pod rednim brojem 12 predstavila se Đurđica sa numerom „Moma mala“, hrabro spajajući tradicionalni srpski melos i operske arije u jedinstvenu muzičku celinu.

Već prvi kadrovi nastupa jasno su pokazali da publiku očekuje drugačiji koncept. Na sceni su dominirali motivi narodne nošnje – pojas i dukati – dok je snažan vokal mlade umetnice dao potpuno novu dimenziju spoju tradicije i klasične muzike.

Đurđica, koja živi i radi u Beču,u razgovoru za Kurir govorila je o svom umetničkom putu, odluci da se prijavi za PZE, ali i planovima za budućnost.

„Napravila sam bazu u operskom svetu“

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njen spektakularni nastup:

1/7 Vidi galeriju Đurđica Gojković nastup na PZE Foto: RTS Printscreen

S obzirom na to da si operska pevačica, otkud motiv da se takmičiš na Pesmi za Evroviziju?

– Napravila sam bazu u operskom svetu, ali paralelno negujem i etno, elektro, džez i bluz zvuk. Sa pesmom „Moma mala“ prvi put se predstavljam i kao autorka, zajedno sa kolegom i prijateljem Aleksom Petrovićem. Ideja da se prijavimo na PZE došla je spontano, baš kao što je spontano nastala i sama pesma – rekla je Đurđica.

Beč kao dodatna prednost?

Anketa Da li pratite Pesmu za Evroviziju? Ne, odavno sam prestao/la da gledam 70.46% Da, jedva čekam 29.54%

Godinama živi u Beču, gde je završila operske studije. Upravo u tom gradu biće održana Evrovizija 2026.

Da li te to stavlja u prednost u odnosu na druge takmičare?

– Svakako! Znam jezik, imam gde da spavam i tamo imam puno prijatelja (smeh).

Opera kao životni poziv

Foto: RTS Printscreen

Opera važi za jedan od najzahtevnijih oblika scenske umetnosti jer objedinjuje pevanje, glumu, pokret i književnost.

Kada si shvatila da želiš baš tim putem da ideš?

– Volim izazove, a opera je ogroman umetnički izazov. Posebna je jer spaja više umetnosti u jednu. Pored pevanja na različitim jezicima, mi smo i glumci – ulazimo u različite likove i svetove, nosimo raskošne kostime, nekada i perike, a nastupamo u veličanstvenim pozorištima i koncertnim dvoranama. Govorim pet jezika i odmalena sam pevala, glumila, slikala, pravila odeću i nakit. Bilo je logično da će me opera privući i da ću tu pustiti korenje – iskrena je umetnica.

Pogledajte video: Đurđica priznala da živi kod Sanje Vučić

Djurdjica priznala da zivi kod Sanje Vucic: Otkrila kakva je pevacica domacica Izvor: MONDO

Da li je PZE odskočna daska?

Može li učešće na Pesmi za Evroviziju da ti otvori vrata srpske muzičke scene?

– Ne znam šta donosi sutra. Puštam da stvari idu svojim tokom. Radim, ostajem pozitivna, usavršavam se i živim svoj san – bavim se muzikom – zaključila je Đurđica.

Pratite uživo blog prve polufinalne večeri OVDE

Video: Izjava Eegor pred prvo polufinale