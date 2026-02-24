Slušaj vest

Na sceni Pesme za Evroviziju 2026 videli smo nešto što do sada nije viđeno – pod rednim brojem 12 predstavila se Đurđica sa numerom „Moma mala“, hrabro spajajući tradicionalni srpski melos i operske arije u jedinstvenu muzičku celinu.

Već prvi kadrovi nastupa jasno su pokazali da publiku očekuje drugačiji koncept. Na sceni su dominirali motivi narodne nošnje – pojas i dukati – dok je snažan vokal mlade umetnice dao potpuno novu dimenziju spoju tradicije i klasične muzike.

Đurđica, koja živi i radi u Beču,u razgovoru za Kurir govorila je o svom umetničkom putu, odluci da se prijavi za PZE, ali i planovima za budućnost.

„Napravila sam bazu u operskom svetu“

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njen spektakularni nastup:

Đurđica Gojković nastup na PZE Foto: RTS Printscreen

S obzirom na to da si operska pevačica, otkud motiv da se takmičiš na Pesmi za Evroviziju?

– Napravila sam bazu u operskom svetu, ali paralelno negujem i etno, elektro, džez i bluz zvuk. Sa pesmom „Moma mala“ prvi put se predstavljam i kao autorka, zajedno sa kolegom i prijateljem Aleksom Petrovićem. Ideja da se prijavimo na PZE došla je spontano, baš kao što je spontano nastala i sama pesma – rekla je Đurđica.

Beč kao dodatna prednost?

Anketa

Da li pratite Pesmu za Evroviziju?

Godinama živi u Beču, gde je završila operske studije. Upravo u tom gradu biće održana Evrovizija 2026.

Da li te to stavlja u prednost u odnosu na druge takmičare?

– Svakako! Znam jezik, imam gde da spavam i tamo imam puno prijatelja (smeh).

Opera kao životni poziv

PZE (7).png
Foto: RTS Printscreen

Opera važi za jedan od najzahtevnijih oblika scenske umetnosti jer objedinjuje pevanje, glumu, pokret i književnost.

Kada si shvatila da želiš baš tim putem da ideš?

– Volim izazove, a opera je ogroman umetnički izazov. Posebna je jer spaja više umetnosti u jednu. Pored pevanja na različitim jezicima, mi smo i glumci – ulazimo u različite likove i svetove, nosimo raskošne kostime, nekada i perike, a nastupamo u veličanstvenim pozorištima i koncertnim dvoranama. Govorim pet jezika i odmalena sam pevala, glumila, slikala, pravila odeću i nakit. Bilo je logično da će me opera privući i da ću tu pustiti korenje – iskrena je umetnica.

Pogledajte video: Đurđica priznala da živi kod Sanje Vučić

Djurdjica priznala da zivi kod Sanje Vucic: Otkrila kakva je pevacica domacica Izvor: MONDO

Da li je PZE odskočna daska?

Može li učešće na Pesmi za Evroviziju da ti otvori vrata srpske muzičke scene?

– Ne znam šta donosi sutra. Puštam da stvari idu svojim tokom. Radim, ostajem pozitivna, usavršavam se i živim svoj san – bavim se muzikom – zaključila je Đurđica.

Pratite uživo blog prve polufinalne večeri OVDE

Ne propustitePop kulturaProblemi u RTS studiju ne prestaju: Prvo je pao kran, a sada moraju da ponove nastupe
2026-02-24 21_11_09-Inbox - webredakcija@kurir-info.rs - Wireless Media Group Mail — Mozilla Firefox.png
Pop kulturaEvo šta se dešava iza kamera PZE 2026: Zejna se sakrila od novinara u šminkernicu
Zejna (2).png
Pop kulturaNarodna nošnja i šajkača na sceni PZE: Grupa Eegor oduševila stajlingom u prvoj polufinalnoj večeri
PZEP (3).png
Pop kulturaBez brushaltera u goloj haljini se valjala po sceni RTS: Pevačica zapalila sve nastupom na PZE 2026
Lores (3).png
Pop kultura"Imali smo problema" Takmičarka PZE se požalila na RTS pred nastup u prvom polufinalu
Iva Grujin (7).png
Pop kulturaBojana smršala 70 kilograma, a da li je i dalje prepoznajete? Došla na PZE, ljudi su u šoku! Imala je 185 kg
Bojana i Sofija

 Video: Izjava Eegor pred prvo polufinale

Izjava Eegor prvo polufinale PZE 2026 Izvor: Kurir