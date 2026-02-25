Slušaj vest

Prvo polufinalno veče takmičenja Pesma za Evroviziju održano je sinoć u studiju RTS na Košutnjaku. Dok je publika bila fokusirana na spekatkularne nastupe takmičara i bodrila svoje favorite, iza kamera se tokom celog dana i večeri odvijala prava drama. Kako bi se zamaskirali problemi u uživo prenosu puštane su reklame, a u nastavku vam otkrivamo sve probleme sa kojima su se suočili.

Mirna Radulović morala da ponovi nastup

Pevačica Mirna Radulović otvorila je prvo polufinalno veče takmičenja Pesma za Evroviziju spektakularnim nastupom. Već prvi taktovi njene numere "Omaja" oduševili su publiku, međutim RTS se oglasio i izjaio da će ona ponoviti nastup na kraju usled tehničkih problema.

Voditelji su objavili da će Mirna Radulović, koja je nastupila prva večeras, ponovo pevati i to zbog tehničkih problema.

- Budući da svi naši takmičari zaslužuju jedna najbolje uslove iz tehničkih razvoda ponovićemo prvi nastup kojim smo otovori prvo polufinalno veče Pesme za Evroviziju - rekla je voditeljka Dragana Kosjerina Perduv, a onda se nadovezala Kristina Radenković.

- Tako je, ponovićemo i najavu - dodala je Kristina.

Inače, posle prvog nastupa program je prekinut i puštene su reklame, a nakon što su se vratili u program - takmičenje nije nastavljeno.

Usledila je mala rekapitulacija, pa je tek 15 minuta nakon prvog nastupa, nastavljeno takmičenje - što je začudilo mnoge.

Ni Dragana, ni Kristina nisu precizirale šta je tačno bila greška.

Pao kran u studiju

Tokom dana u studiju na Košutnjaku dogodila se i veklika drma jer je pao kran i probe za žiri su prekinute.

- Čekali smo četiri sata jer je kran pao, niko nije povređen hvala Bogu. Ne verujem da će se na bini dogoditi neki peh - rekao je Luka Maksimović, javnosti najpoznatiji po pseudonimu Ljubiša Preletačević Beli koji se takmiči sa grupom Kosmos trip.

Iva Grujin menjala nastup

Mlada pevačica Iva Grujin koja je nastupala sa numerom "Otkrivam sebe" priznala je da nije zadovoljna nastupom na takmičenju Pesma za Evroviziju 2026. Razlozi su takođe bili tehničke prirode, a ona je nastup menjala.

- Imali smo problema, ali smo zajedno sa našim timom i timom RTS-a došli do najboljeg mogućeg rešenja i da izvučemo najbolje što možemo" - rekla je Grujin.

Navela je da će, ako pobedi, definitivno imati izmene u nastupu.

Zejna odbila da daje izjave

Za razliku od ostalih učesnika, Zejna je odlučila da tokom prve polufinalne večeri ne daje izjave za medije. Odluka je izazvala veliku pažnju novinara. Dok su drugi kandidati strpljivo odgovarali na pitanja, pozirali fotografima i delili prve utiske, pevačica koja se smatra jednim od glavnih favorita odlučila je da se potpuno fokusira na svoj nastup.

Njeno odsustvo iz medijskog dela večeri iznenadilo je mnoge, jer je interesovanje za njen nastup bilo izuzetno veliko, najviše zbog prozivki tzv. države Kosovo da je njena pesma neprimerena. Novinari su želeli da saznaju detalje, prve utiske, ali i da li oseća pritisak zbog statusa favorita. I dok su ostali izvođači prolazili pored medija, Zejna se čak nije ni pojavila pred novinarima.

U bekstejdžu se moglo čuti da je pevačica bila potpuno posvećena svom nastupu i plasmanu u veliko finale. Nije želela da je dodatna pitanja odvuku od priprema.

