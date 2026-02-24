Slušaj vest

Srbija je sinoć izabrala prvih sedam finalista takmičenja Pesma za Evroviziju, koji će u subotu 28. januara pokušati da osvoje kartu za Beč.

Šta se sve sinoć desilo možete pogledati u našem blogu OVDE.

Zejna

Pevačica Zejna već danima važi među favoritima na kladionicama, a sada se i zvanično na sceni PZE predstavila numerom "Jugoslavija". Ona je imala veoma zanimljiv nastup, a u jednom trenutku maltene je visila na konopcima što je donelo dramatičnost celokupnom performansu.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:

1/8 Vidi galeriju Zejna nastup na PZE Foto: RTS Printscreen

Kosmos trip

Luka Maksimović poznat kao Beli Preletačević sa grupom Kosmos trip nastupio je na sceni PZE u prvom polufinalu. Oni u se predstavili numerom "Sve je u redu". Mnogima je ovaj nastup bio zanimljiv jer je upravo Luka nekada kao Beli Preletačević bio kandidat za predsednika Srbije.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:

1/7 Vidi galeriju Kosmos trip nastup na PZE 2026 Foto: RTS Printscreen

Yanx

Saška Janković poznata kao Janx numerom "Srušio si sve" predstavila se u prvom polufinalu. Ona je već dobro poznata na velikoj sceni. Saška je izvala energičan nastup, a na samom kraju bacila je mikrofon na scenu i napustila istu. Naravno to je sve deo njenog veoma kreativnog performansa

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:

1/6 Vidi galeriju Saška Janković na PZE Foto: RTS Printscreen

Ana Mašulović

Oni koji su odrastali dvehiljaditih i popularnost "Elitnih odreda" sigurno se sećaju i Ane Mašulović koja je sarađivala sa grupom. Sada se kao solo artista vratila na veliku scenu numerom "Zavoli me" i predstavila se u prvoj polufinalnoj večeri Pesme za Evroviziju.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:

1/8 Vidi galeriju Ana Mašulović na PZE Foto: RTS Printscreen

Lores Pevačica Lores je izvela numeru "Unseen", a njena haljina i pojava su zapalili atmosferu. U jednom momentu je legla na scenu kada se njena voda sijala kao od vode. Njena lepota nikome nije promakla, ali ne glas koji je pokazala numerom "Unseen". Kombinacija romantičnog plesa i sjajnog glasa našla je put do publike.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:

1/6 Vidi galeriju Lores nastup na PZE Foto: RTS Printscreen

Mirna

Prva takmičarka u prvom polufinalu koja se predstavila publici je Mirna Radulović pesmom "OMAJA". Svi je još dobro pamte kao kao deo grupe "Moje" koju je činila sa Sarom Jo i Nevenom Božović sa kojima je predstavljala Srbiju na Evroviziji.

Mirna je izašla na scenu u provokativnom kostimu koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Mirna koja je nastupila sa numerom "Omaja" je iskusna takmičarka na domaćim izborima za Pesmu Evrovizije. Radulovićeva je inače predstaljala Srbiju sa grupom Moje 3 na Pesmi Evrovizije 2013. godine u Malmeu.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:

1/6 Vidi galeriju Nastup Mirne Radulović PZE 2026 Foto: RTS Printscreen

Iva Grujin

Kao treći kandidat u prvom polufinalu predstavila se Iva Grujin sa numerom "Otkrivam sebe" i veoma efektnim nastupom.

Mlada pevačica Iva Grujin uoči nastupa sa numerom "Otkrivam sebe" pod rednim brojem 3, priznala je da nije zadovoljna nastupom na PZE.

"Imali smo problema, ali smo zajedno sa našim timom i timom RTS-a došli do najboljeg mogućeg rešenja i da izvučemo najbolje što možemo", rekla je Grujin.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:

1/8 Vidi galeriju Nastup Ive Grujin na PZE Foto: RTS Printscreen

Nakon nastupa otkrila je da je pre nego što je počela da se bavi pevanjem trenirala košarku. Sada je uživo u programu pozdravila svoje kućne ljubimce mačku, kornjaču i psa što je mnoge oduševilo.

Video: Izjava Saške Janković pred takmičenje