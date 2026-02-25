Slušaj vest

Srbija je sinoć dobila prvih sedam finalista takmičenja Pesma za Evroviziju Srbije 2026, koji će se u subotu, 28. februara, boriti za pobedu i kartu za Beč, gde se održava Evrovizija 2026. Svi su imali svoje favorite, međutim mesta nije bilo za sve kandidate. Bilo je svačega, neki su visli sa plafona, valjali se po sceni, dok je jedna kandidatkinja bacila mikrofon na kraju nastupa.

Dok očekujemo drugo polufinalno veče kada će se predstaviti ostalih 12 takmičara u nastavku vam donosimo ko je prošao u veliko finale, a vi procenite – da li su favoriti opravdali očekivanja?

Zejna – „Jugoslavija“

Zejna nastup na PZE

Zejna Murkić je i pre polufinala važila za jednog od glavnih favorita na kladionicama, a sada je to potvrdila i prolaskom u finale.

Na sceni PZE izvela je numeru „Jugoslavija“, uz izuzetno dinamičan i vizuelno upečatljiv nastup. U jednom trenutku je visila na konopcima, čime je dodatno pojačala dramatičnost performansa i ostavila snažan utisak na publiku.

Kosmos Trip – „Sve je u redu“

Kosmos trip nastup na PZE 2026

Grupa Kosmos Trip nastupila je sa pesmom „Sve je u redu“, a pažnju javnosti privukla je i činjenica da je njihov član Luka Maksimović, poznatiji kao Beli Preletačević, nekada bio kandidat za predsednika Srbije.

Njihov nastup bio je drugačiji i autentičan, što je publika očigledno prepoznala i nagradila plasmanom u finale.

Yanx – „Srušio si sve“

Saška Janković na PZE

Saška Janković, poznata pod umetničkim imenom Yanx, predstavila se pesmom „Srušio si sve“.

Na sceni je donela snažnu energiju i upečatljiv performans, a u završnici je bacila mikrofon i napustila scenu – potez koji je bio deo pažljivo osmišljenog koncepta nastupa i koji je izazvao burne reakcije.

Ana Mašulović – „Zavoli me“

Ana Mašulović na PZE

Publika koja je odrastala dvehiljaditih sigurno pamti grupu Elitni Odredi, sa kojom je Ana Mašulović sarađivala.

Sada se na veliku scenu vratila kao solo izvođač sa pesmom „Zavoli me“, pokazavši emotivnu interpretaciju i zrelost u nastupu, što joj je donelo mesto među finalistima.

Lores – „Unseen“

Lores nastup na PZE

Pevačica Lores izvela je numeru „Unseen“ u glamuroznoj haljini koja je dodatno pojačala vizuelni efekat nastupa.

U jednom trenutku legla je na scenu, dok su svetlosni efekti stvarali utisak da leži na vodi. Spoj romantične koreografije i snažnog vokala pronašao je put do publike i osigurao joj prolazak dalje.

Mirna – „OMAJA“

Nastup Mirne Radulović na PZE 2026

Veče je otvorila Mirna Radulović pesmom „OMAJA“. Publika je i dalje pamti kao članicu grupe Moje 3, sa kojom je predstavljala Srbiju na Evrovizija 2013 u Malmeu.

Na PZE 2026 pojavila se u provokativnom kostimu koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. Kao iskusna takmičarka domaćih izbora za Evroviziju, još jednom je pokazala sigurnost i scensko iskustvo. Inače, Mirna je zbog tehničkih problema ponovila nastup na kraju.

Iva Grujin – „Otkrivam sebe“

Nastup Ive Grujin na PZE

Iva Grujin predstavila se numerom „Otkrivam sebe“ i efektnim scenskim nastupom. Uoči izlaska na scenu priznala je da je bilo tehničkih poteškoća tokom priprema:

„Imali smo problema, ali smo zajedno sa timom i ekipom RTS-a došli do najboljeg mogućeg rešenja i izvukli maksimum“, rekla je Iva.

Podsećamo, drugo polufinalno veče takmičenja Pesma za Evroviziju održava se u četvrtak 26. februara, dok je finale zakazano za subotu 28. februara.

