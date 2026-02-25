Slušaj vest

Sandra Perović, glavna i odgovorna urednica zabavnog programa RTS-a u prvom polufinalu Pesme za Evroviziju 2026. govorila je o takmičenju.

Ona se obratila predstavnicima medija i govorila na sve teme pa i probleme koji su se dešavali uoči takmičenja kada je pao kran, a potom je i nastup Mirne Radulović morao da se ponovi.

Kako vam deluje prvo polufinalno veče Festivala „Pesma za Evroviziju“ i kolika je sada odgovornost na organizatorima?

"Velika je odgovornost, ali smo izuzetno zadovoljni izgledom naše scene – zaista je na svetskom nivou. Ideja je od samog početka bila da se sve razvije u duhu retro-futurizma, pošto ove godine obeležavamo sedamdeset godina najprestižnijeg muzičkog takmičenja na svetu, Eurosonga. Naš vizuelni koncept spaja prošlost, sadašnjost i budućnost"

1/5 Vidi galeriju Kristina Radenković i Dragana Kosjerina Perduv na prvom polufinalu PZE 2026 Foto: Printscreen/RTS

Šta kažete na raznovrsnost žanrova i vizuelnih rešenja kod nastupa?

"Nastupi su veoma raznovrsni – različiti muzički pravci, sve je dobro osmišljeno vizuelno, izvođači su originalni i daju svoj pečat. Jasan je veliki trud svakog od njih da pokažu maksimum i predstave publici svoj potencijal"

U velikom sistemu ko sve učestvuje i kako držite „konce u rukama“?

" Tim čini urednički i muzički deo, novinari, produkcija, snimatelji, režija, video-mikseri, ton majstori, majstori svetla… Kad je svako fokusiran i daje maksimum, veliki sistem funkcioniše, mada su nepredviđene tehničke sitnice uvek moguće – dešava se i na najvećim televizijama"

Hoće li pravi predstavnik Srbije na kraju otići na Evroviziju?

"Odluku donose stručni žiri i publika Festivala. Verujem u njihov sud – to su relevantni ljudi, profesionalci koji poznaju muzičku scenu. Uvek će biti onih koji se osećaju oštećeno, kao i na velikim filmskim festivalima, ali „neka najbolji pobedi“.

Finalisti PZE Foto: RTS Printscreen

Jesu li izvođači bili zahtevni i postavljali posebne uslove?

"Uvek postoje zahtevi, ali smo pravilnikom jasno definisali rokove za promene vizuala i tehničke specifikacije. Nakon dedlajna promene nisu moguće, osim ako je greška na strani produkcije – tada je naša obaveza da ispravimo propust"

Koje granice izvođači ne smeju da pređu?

"Primenjujemo pravila EBU-a, ista svima na velikoj Evroviziji. Sve mere zaštite i kod nas su rigorozne, jer RTS kao članica EBU-a mora da poštuje njihove standarde"

Šta se desilo sa tehnikom – pred generalnu probu bilo je problema, ali je sve završeno na vreme?

"Tehničke neprilike su nepredvidive, dešava se kratki spoj ili prosto pukne sijalica. Važno je da se problemi otklone pre finalne večeri. Tako je bilo i sa Mirninim nastupom – ponovili smo ga i sve je proteklo besprekorno, što je standard i na velikoj Evroviziji"

Kako ocenjujete da li naša scena ide u korak sa svetskim trendovima?

"Evrovizija se od detinjstva promenila – sada je pre svega vizuelni i scenski šou. Nekada su pobeđivale „keči“ pesme, sada je to mnogo kompleksnije. Bitno je da takmičenje postoji, da širi ljubav muzikom i da umetnici budu svoji"

Mnogi pate za starim vremenima. Imate li i vi nostalgiju?

"Jesam nostalgična. Posebno mi je drago što ćemo u revijalnom programu napraviti hommage za sedam decenija Evrovizije – evociraćemo uspomene na stare hitove i legendarne nastupe"

Sandra Perović Foto: Gordan Jović/ Rts

Kako gledate na #MeToo afere u Holivudu i Epštajnove fajlove?

" Šokirana sam i zgrožena. Te teme su drastično promenile svetsku filmsku scenu, ali i našu. Sada drugačije gledamo na omiljene glumce i njihove filmove, ali dok se sve ne razjasni, valja ostaviti prostora za istragu i činjenice"

Jeste li ikada imali neprijatnosti ili kritike od glumaca posle intervjua?

"Agenti često kažu da su moje kolege među retkima čije sujve intervjue glumci ocenili pozitivno. Trudim se da pitanja budu profesionalna, da se bavim umetničkim aspektima, a ne privatnim životom"

Da li ste nekad želeli da postavite neko intimno pitanje, a uzdržali se?

"Jesam, ali to nije u fokusu mog novinarstva – više me zanimaju pokretne slike i filmska umetnost, a život je ionako u drugom planu"

Da li se plašite reakcija takmičara, poput onih prošlogodišnjih?

"Nemamo razloga za strah. Verujemo u fer proceduru, u stručni žiri i publiku, pa kome se neka pesma dopadne – dobro je. Uostalom, svi imamo svoje favorite i nema potrebe za strahom"