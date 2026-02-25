Slušaj vest

Sinoć je održano prvo polufinalno veče takmičenja Pesma za Evroviziju 2026, na kojem je odabrano sedam izvođača koji su obezbedili plasman u finale. Njih ponovo gledamo u subotu, 28. februara, kada će se boriti za priliku da predstavljaju Srbiju na Evroviziji u Austriji.

Pored takmičarskog dela, pažnju publike privukla su i poznata lica koja su se pojavila na velikoj sceni. Među njima je bio i Ivan Bosiljčić, koji je ostao veran svom prepoznatljivom stilu - eleganciji i svedenosti. U bordo odelu, sa sigurnim nastupom, doneo je dašak starog šarma na scenu.

Ivan Bosiljčić u revijalnom delu Foto: Printscreen/RTS

Bosiljčić je nastupio u revijalnom segmentu večeri, gde je izveo evrovizijski klasik „Mercy Cherie“ iz 1966. godine, interpretirajući ga emotivno i upečatljivo. Njegovo pojavljivanje bilo je iznenađenje za mnoge, ali je publika njegov nastup ispratila sa oduševljenjem.

U istom, revijalnom delu programa, nastupili su i Daniel Kajmakoski i Bojana Stamenov, dodatno upotpunivši veče raznovrsnim muzičkim programom.

Srbija je sinoć izabrala prvih sedam finalista takmičenja Pesma za Evroviziju, koji će u subotu 28. januara pokušati da osvoje kartu za Beč. Oni su Lores, Zejna, Yanx, Ana Mašulović, Kosmos Trip, Mirna, Iva Grujin.

Petoro takmičara se nije plasiralo dalje: Eegor, Makao, Manivi, Bella i Đurđica.

