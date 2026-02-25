Slušaj vest

Sinoć je održano prvo polufinalno veče muzičkog takmičenja PZE, na kojem je izabrano 7 polufinalista. Međutim, nije sve prošlo kako je i planirano.

Sandra Perović, glavna i odgovorna urednica zabavnog programa RTS-a u prvom polufinalu Pesme za Evroviziju 2026. govorila je problemima koji su se pojavili uoči večeri. Naime, pred nastup Mirne Radulović, koja je nastupala prva, pokvario se i pao kran, zbog čega je nastup morao biti ponovljen.

U galeriji pogledajte kako je izgledao studio PZE 2026:

1/5 Vidi galeriju Kristina Radenković i Dragana Kosjerina Perduv na prvom polufinalu PZE 2026 Foto: Printscreen/RTS

"Tehnika je nepredvidiva, živimo i u doba i veštačke inteligencije, kada su iznenađenja uvek moguća. Jednostavno dešava se, stavite novu sijalicu na luster - ono crkne. Važno je da se problemi otklone pre finalne večeri. Tako je bilo i sa Mirninim nastupom - ponovili smo ga i sve je proteklo besprekorno, što je standard i na velikoj Evroviziji", objasnila je.

Nezgoda

Podsećamo u studiju na Košutnjaku juče je došlo do nezgode kada je pao kran.

- Čekali smo četiri sata jer je kran pao, niko nije povređen hvala Bogu. Ne verujem da će se na bini dogoditi neki peh - rekao je Luka Maksimović, javnosti najpoznatiji po pseudonimu Ljubiša Preletačević Beli koji se takmiči sa grupom Kosmos trip. Voditelji su objavili da će Mirna Radulović, koja je sinoć nastupila prva, ponovo pevati. Kako su objasnili usled tehničkih problema, daće joj priliku ponovo da nastupi, kako bi sve bilo kako je zamišljeno.

Sandra Perović Foto: Nemanja Nikolić

Izabrano 7 polufinalista

Srbija je sinoć izabrala prvih sedam finalista takmičenja Pesma za Evroviziju, koji će u subotu 28. januara pokušati da osvoje kartu za Beč. Oni su Lores, Zejna, Yanx, Ana Mašulović, Kosmos Trip, Mirna, Iva Grujin.

Petoro takmičara se nije plasiralo dalje: Eegor, Makao, Manivi, Bella i Đurđica.

