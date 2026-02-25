Slušaj vest

Mirna Radulović je sinoć nastupala prva u prvoj polufinalnoj večeri PZE 2026 sa mističnom pesmom "Omaja" i plasirala se u samo finale.

Ipak, njen nastup nije prošao bez problema, te je morao biti ponovljen, usled tehničkih problema, o čemu je kasnije pričala i Sandra Perović, glavna i odgovorna urednica zabavnog programa RTS-a.

Mirnin nastup je, i pored izazova očarao publiku kao i žiri, a najveća podrška pevačici je njen dečko MMA borac, koji je prati u stopu. Nakon što je saznala da je prošla dalje, Mirna je izašla i odmah mu se bacila u zagrljaj, što su kamere zabeležile.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao Mirnin nastup na PZE 2026:

1/6 Vidi galeriju Nastup Mirne Radulović na PZE 2026 Foto: RTS Printscreen

Ko je Mirnina ljubav?

Pre izvesnog vremena je pevačica potvrdila za domaće medije da je srećno zaljubljena u MMA borca Nikolu Đurđeva:

"Jeste istina da sam u vezi sa MMA borcem, to je Nikola Đurđev. Četiri godine smo zajedno i živimo u Beogradu", kratko je prokomentarisala."

Mirna je za Mondo otkrila da želja za povratkom na muzičko takmičenje postoji odavno, o ispričala zašto se to nije desilo ranije:

"Već 3 godine otkad želim ponovo na PZE. Ja sam se već dve godine unazad prijavljivala na PZE, ali nažalost nisam uspela da prođem konkurs, i evo treću godinu sada kako sam se prijavila i treća sreća, ove godine sam prošla".

Mirna je otkrila i šta je presudilo da se ponovo prijavi za PZE.

- Ja sam neko ko je bio na ovoj sceni imama prelepa iskustva, to me je ponelo da doživim isto. Čula sam se sa Nevenom i Sarom Jo, nedostaju mi mnogo. Delile smo prošli put scenu zajedno, nedostaju mi. Bile smo dosta mlade, verovale smo u sebe. Rekle su mi da verujem u sebe, tako me je savetovalo većina ljudi. Sada je sva odgovornost na meni.

Bonus video: