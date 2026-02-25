Slušaj vest

Predstavnik glumca Martina Šortapotvrdio je tužnu vest u saopštenju za javnost, naglašavajući da je porodica u šoku i moleći javnost da poštuje privatnost u ovim izuzetno teškim vremenima.

U saopštenju se navodi: "Sa ogromnom tugom potvrđujemo smrt Ketrin Hartli Šort. Porodica Šort je slomljena ovim gubitkom i traži privatnost u ovom trenutku. Ketrin su svi voleli i pamtićemo je po svetlosti i radosti koju je donela na ovaj svet."

Šta se dogodilo?

Ketrin je pronađena mrtva u svom domu u naselju Holivud Hils u Los Anđelesu nakon što su policija i hitna pomoć pozvani zbog prijave mogućeg samoubistva. Prema policijskim izvorima, 42-godišnjakinja je preminula od prostrelne rane, a sve okolnosti ukazuju na to da je u pitanju samonaneta rana. Policija Los Anđelesa i vatrogasci stigli su na lice mesta ubrzo posle 18 časova po lokalnom vremenu, ali Ketrin nije uspela da se oživi.

Privatan život

Čuveni komičar ima dugu istoriju velikog profesionalnog uspeha, ali i dubokog ličnog gubitka. Ketrin je bila najstarija od troje dece koju je Martin Šort usvojio sa svojom pokojnom suprugom, glumicom Nensi Dolman, kojom se oženio 1980. godine. Tokom braka, par je usvojio ćerku Ketrin, rođenu 1983. godine, i sinove Olivera i Henrija, rođene sredinom 1980-ih. Njihov brak, koji je Šort u prethodnim intervjuima opisao kao „trijumf“, trajao je više od tri decenije, sve do Nensine smrti od raka jajnika 2010. godine.

Iako je odrasla kao ćerka jednog od najpoznatijih holivudskih komičara, Ketrin je veći deo svog života provela daleko od reflektora, gradeći karijeru u oblasti mentalnog zdravlja. Nakon studija na prestižnom njujorškom univerzitetu (NYU), gde je stekla diplomu osnovnih studija psihologije i studija roda i seksualnosti, nastavila je školovanje na Univerzitetu Južne Kalifornije (USC), gde je 2010. godine stekla zvanje magistra socijalnog rada. Kasnije je položila stručne ispite i postala licencirani klinički socijalni radnik, posvetivši se savetodavnom i terapijskom radu sa pacijentima. Pre nego što je otvorila sopstvenu privatnu praksu, Ketrin je radila u nekoliko ustanova za mentalno zdravlje, uključujući poznate klinike i bolnice u Los Anđelesu.

Jedno vreme je bila zaposlena u univerzitetskoj neuropsihijatrijskoj bolnici i stekla je iskustvo u centrima specijalizovanim za zavisnosti, anksioznost i depresivne poremećaje. Pored rada u sopstvenoj praksi, deo svog vremena je posvetila i radu u klinici gde je, prema izveštajima, pružala psihoterapiju, podršku i učestvovala u programima usmerenim ka zajednici. Ketrin je takođe sarađivala sa neprofitnim organizacijama posvećenim destigmatizaciji mentalnih bolesti i podršci mladim ljudima koji se bore sa sopstvenim mentalnim zdravljem. Prema nekim izveštajima, bila je uključena u inicijative koje su podsticale otvorene razgovore o mentalnom zdravlju u školama i među mlađim generacijama, sa akcentom na razbijanju predrasuda i negovanju empatije.

Odnos sa roditeljima

Oni koji su je poznavali opisuju je kao posvećenu, toplu i izuzetno empatičnu profesionalku koja je neumorno pomagala drugima – sve dok se i sama nije našla u ponoru iz kojeg, nažalost, nije uspela da se izvuče. Iako je izbegavala stalnu medijsku pažnju, ponekad je pratila oca na crvenim tepisima i zvaničnim događajima, gde je uvek delovala povučeno, ali dostojanstveno. Obožavaoci su je viđali na povremenim premijerama i ceremonijama, posebno u godinama nakon smrti njene majke, kada je porodica Šort pokušavala da održi čvrste veze jedni sa drugima uprkos tragičnim gubicima.

Martin Šort Foto: Profimedia

Jaka porodična baza spasila ga je od potpunog sloma. Gubitak ćerke je najnovije traumatično poglavlje u ličnom životu Martina Šorta, koji je već ostao udovac i u prethodnim intervjuima je otvoreno govorio o tome kako se nosio sa tugom. U jednom starom intervjuu, naglasio je da ga je „čvrsta porodična baza“ spasila od potpunog sloma nakon Nensine smrti i da bol, ma koliko razarajući bio, može dati osobi novu perspektivu i snagu.

Takođe je pomenuo kako se lakše povezuje sa ljudima koji su doživeli slične tragedije, i govorio je o razgovoru sa Stivenom Kolbertom, koji je kao dečak izgubio oca i braću u avionskoj nesreći, ističući da je odmah osetio da duboko razume njegovu priču. U vreme ove tragedije, Šort je bio angažovan na zajedničkoj komedijskoj turneji sa svojim dugogodišnjim prijateljem i kolegom Stivom Martinom, sa kojim takođe deli scenu u popularnoj seriji „Samo ubistva u zgradi“. Njihovi nastupi su poslednjih meseci rasprodati širom SAD, ali je sada izvesno da će komičar morati da prilagodi svoj raspored ili potpuno prestane da nastupa kako bi bio sa porodicom.

