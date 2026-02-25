Slušaj vest

Pevačica Zejna Murkić pojavila se u prvom polufinalu ovogodišnjeg izbora za Pesma Evrovizije, gde je izvela numeru Jugoslavija i izazvala burne reakcije na društvenim mrežama. Iako je njen nastup bio umetnički osmišljen i vizuelno upečatljiv, pažnja javnosti ubrzo je skrenula u potpuno drugom pravcu.

U galeriji pogledajte kako je izgledao nastup Zejne na PZE:

1/8 Vidi galeriju Zejna nastup na PZE Foto: RTS Printscreen

Pre nego što je uopšte kročila na scenu, našla se na udaru kritika zbog samog naziva pesme. Povod za to bio je komentar sa zvaničnog evrovizijskog naloga lažne države Kosovo na X-u, na kome je objavljeno da "Srbija ne može da odvoji politiku od Evrovizije". Ta objava pokrenula je lavinu reakcija, a u komentarima su se nizale optužbe da pesma navodno "glorifikuje Jugoslaviju", uprkos tome što tekst numere šalje poruku zajedništva i povezivanja ljudi.

Anketa Da li vam se dopao Zejnin nastup na PZE? Da 63.04% Ne 36.96%

Spektakl na sceni u senci polemike

Tokom nastupa, Zejna se pojavila u dugoj, elegantnoj haljini koja je dodatno naglašavala dinamiku koreografije. Dok je pevala, tkanina se lelujala oko nje, stvarajući dramatičan efekat, dok su je kablovi podizali iznad bine. Publika je imala priliku da vidi zahtevne akrobacije – pevanje u obrnutom položaju, okrete u vazduhu i složene pokrete koji su zahtevali veliku fizičku spremnost i kontrolu glasa.

Ipak, deo gledalaca na društvenim mrežama nije bio impresioniran trudom i idejom nastupa. Umesto da komentarišu izvođenje ili vokalne sposobnosti pevačice, fokusirali su se na tehnički segment performansa. Najčešće primedbe odnosile su se upravo na vidljive kablove koji su omogućili akrobacije, uz ocene da su organizatori "mogli da se potrude" da ih bolje prikriju.

Reakcije koje su zasenile umetnost

Na internetu su se ubrzo pojavili brojni komentari, ali ovoga puta kritike nisu bile usmerene ka Zejni lično, već ka produkciji i realizaciji scenskog nastupa. Mnogi su smatrali da je tehnička izvedba mogla biti diskretnija, kako bi celokupan utisak bio potpuniji i profesionalniji.

I dok polemike ne jenjavaju, ostaje činjenica da je Zejna svojim pojavljivanjem uspela da izazove snažne reakcije – bilo da je reč o političkim tumačenjima naziva pesme ili o detaljima same scenske postavke. U moru komentara i podeljenih mišljenja, njen nastup svakako nije prošao nezapaženo, što je u svetu velikih muzičkih takmičenja često već pola uspeha.

Pogledajte video: Zejna imala problem sa glasom pred nastup