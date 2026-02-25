Slušaj vest

Vogue je otkrio da će ovogodišnji Met Gala, koji se održava prvog ponedeljka u maju, imati dres kod pod nazivom "Fashion is Art" (Moda je umetnost).

U objavi na društvenim mrežama u ponedeljak, 23. februara, magazin je naveo da „ova direktiva savršeno odražava duh ‘Costume Art’ (Umetnost kostima), koja istražuje ‘centralnost odevenog tela’ kroz prikaze i interpretacije ljudskog oblika u bogatoj kolekciji Metropolitanskog muzeja umetnosti“.

Izložba koja inspiriše

Izložba obuhvata „gotovo 400 predmeta“ koji „povezuju odeću iz Instituta za kostim sa slikama, skulpturama i drugim umetničkim delima koja pokrivaju oko 5.000 godina istorije umetnosti“.

Vogue je dodao da dres kod podstiče goste da „razmisle o mnogobrojnim načinima na koje dizajneri koriste ljudsko telo kao prazno platno“.

"Ono što povezuje svaki kustoski odeljak i svaku galeriju u muzeju jeste moda, odnosno odeveno telo. To je zajednička nit kroz ceo muzej, što je ujedno bila i početna ideja za izložbu," izjavio je za Vogue Endru Bolton, kustos Instituta za kostim.

Tema i očekivanja

U novembru 2025. Vogue je najavio temu događaja. Bolton je objasnio da će tema „Costume Art“ biti „ogroman trenutak“ za muzej.

"Biće transformativno za naš odsek, ali mislim da će isto tako transformisati i samu modu. Činjenica da umetnički muzej kao što je Met zaista daje centralno mesto modi."

Prema Vogue, tipovi tela biće podeljeni u tri kategorije inspirisane motivima viđenim u umetnosti: klasično i golo, anatomski i nedovoljno zastupljeno, kao što su trudničko i starije telo.

Lista gostiju i ko-čelnici

Iako je lista gostiju zatvorena do 4. maja, kada će zvezde kročiti stepenicama Metropolitan Muzeja umetnosti, Vogue je otkrio da će ko-čelnici gala večeri biti Bijonse, Najkol Kidman, Venus Vilijams i, kao i uvek, Ana Vintur.

Fanovi će takođe biti oduševljeni što će se među ko-čelnicima Komiteta domaćina Met Gale 2026 naći i Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Aleks Konsani, Misti Koplend, Elizabet Debicki, Lena Danam, Sem Smit, Tejana Tejlor i Liza.

Na komitetu su takođe dizajner Entoni Vakarelo, Gvendolin Kristi, Paloma Elseser, Lauren Vaser, Ana Vejant, A’ja Vilson, Izult i nova glavna urednica Klo Mal.

U ponedeljak su otkrivena i imena dodatnih članova komiteta: Adut Akeč, Anđela Baset, Šinejd Berk, Rebeka Hol, Emi Malins, Čabakala Self, Emi Šerald i Čejs Sui Vonders.

Sponzori i očekivani stajling

Glavni sponzori i počasni predsednici gala večeri su takođe velika imena – Džef Bezos i Lauren Sančez Bezos će imati ulogu počasnih predsednika.

S obzirom na to da su tema i dress code fokusirani na „nerazdvojivu vezu između naših tela i odeće koju nosimo“, prema Vogue, očekuje se da će zvezde pokazati svoje obline u provokativnim, prozirnim haljinama.

Loren Sančez i Džef Bezos na nedelji mode u Parizu Foto: Jean-Marc Haedrich / Sipa Press / Profimedia

Neki od najupečatljivijih prozirnih stajlinga na Met Gali kroz godine uključuju Kim Kardasijan sa mokrim izgledom 2019, Rita Ora sa gotovo neprimetnom haljinom 2024, i Emili Ratajkovski sa haljinom koja je otkrivala bradavice iste godine.

Greta Li je takođe pružila fanovima pogled na svoju figuru u prozirnoj beloj haljini 2024, kao i Ema Čemberlen, Džanela Moné i Dženifer Lopez.

