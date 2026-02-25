Slušaj vest

Iako je još jednom ostao bez prestižne BAFTA nagrade, reakcija holivudskog miljenika Leonarda Dikaprija privukla je pažnju publike i medija širom sveta.

Sportski duh i gest koji je oduševio publiku

Nakon što je proglašeno da nagrada za najboljeg glumca odlazi drugom kandidatu, Dikaprio nije krio razočaranje, ali je reagovao na svoj prepoznatljiv način. Uz blagi osmeh i vidno suzdržanu gestu, podigao je palac gore kao znak prihvatanja ishoda, što su kamere odmah zabeležile.

Taj gest brzo je postao simbol njegove sportske reakcije na još jedan promašaj, s obzirom na to da je poznato da mu, uprkos sjajnim ulogama, nagrade često izmiču iz ruku.

Nominacija i impresivna statistika

Dikaprio je ove godine bio nominovan za ulogu u filmu ''Jedna bitka za drugom'', a sa ukupno sedam nominacija drži titulu najčešće nominovanog glumca u istoriji BAFTA. Ipak, uprkos impresivnoj statistici, britansku filmsku nagradu osvojio je samo jednom – 2016. godine za film ''Povratnik''.

U galeriji pogledajte fotografije Leonarda Dikaprija sa dodele BAFTA nagrada:

Profesionalizam i podrška porodice

Iako je veče završeno bez nagrade u njegovim rukama, Dikaprio je pokazao profesionalizam i dostojanstvo, svestan da je i sama nominacija potvrda njegovog statusa u filmskoj industriji. Posebnu podršku imao je i u publici – na dodelu je stigao u pratnji majke, Irmelin Dikaprio.

Uspeh filma bez nagrade za glumca

Iako Dikaprio nije osvojio lični kipić, film ''Jedna bitka za drugom'' trijumfovao je sa šest osvojenih nagrada, potvrđujući uspeh same produkcije i kvaliteta ostalih članova tima.

