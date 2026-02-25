Slušaj vest

Glumac Majkl Baron iz serije "Hollyoaks“ preminuo je tokom ekstremnog seksualnog čina nakon što je bio vezan i davljen 30 minuta.

Džoš Bakster je pozvao 38-godišnjeg glumca Majkla Barona u svoj dom u Mančesteru nakon što su njih dvojica razgovarali o grubom seksu na aplikaciji za upoznavanje Grajnder. Dvadesetosmogodišnjak je zatim vezao Majkla konopcem i gušio ga najmanje 30 minuta, prenosi The Sun.

Majkl je preminuo nakon što je doživeo srčani zastoj usled nedostatka kiseonika u mozgu.

Bakster je osuđen za namerno davljenje ili gušenje i nezakonito nanošenje teških telesnih povreda, ali je oslobođen optužbi za ubistvo iz nehata, te je dobio kaznu od četiri godine zatvora.

Majklova majka Meri Pauer je u suzama odala počast svom sinu. Rekla je kako Majkl nije bio samo njeno dete već i najbolji prijatelj, opisujući ga kao ljubaznog, saosećajnog i veoma jedinstvenog, te da je ulepšao njen svet čim je ušao u njega.

"Deo mene je umro. Ništa vas ne može pripremiti za gubitak deteta. Deo mene je umro, deo sebe nikada neću vratiti“, rekla je glumčeva majka Meri.

"Nikada neću prestati da ga volim. Nikada neće prestati da mi nedostaje“, dodala je.

Majklova sestra je rekla da je "veliki san i velika ambicija“ njenog brata bio da postane glumac, pošto se već pojavio u filmovima "Holioks“ i "Emerdejl“.

Dodala je da mu je život "nepotrebno prekinut i da je budućnost puna snova ostala nedovršena“.

Na sudu je rečeno da su Majkl i Bakster bili deo zajednice ljudi koji vole perverzni seks ili BDSM (vezivanje i disciplina; dominacija i pokornost; i sadizam i mazohizam). Razgovarali su o mogućnosti veze i utvrdili su da obojica traže ekstremnije iskustvo.

Majkl je navodno govorio Džošu da voli da bude "vezan, sa ustima, kapuljačom, potpuno bespomoćan“ i da voli "bol i mučenje“, rečeno je na sudu.

"Čim stigneš ovde, počni da piješ votku. Napij se“, navodno je Džoš rekao glumcu.

U svom iskazu, Bakster je tvrdio da je povreda vrata naneta slučajno i insistirao je da su se njih dvoje upustili u "sporazumne radnje“.

"Nikada to nisam smatrao opasnom aktivnošću. Nikada ranije nisam povredio nekoga, gušenje“, dodao je u iskazu.

Međutim, istraga je utvrdila da je oko mesec dana pre Majklove smrti Bakstera neko drugi upozorio na opasnosti od gušenja. Zatim je izvršio pretragu interneta, koja mu je potvrdila rizike.

Prilikom izricanja presude, sudija Tajna Landejl je rekla: „Odlučili ste da ignorišete ta upozorenja i tokom suđenja, kao dokaz, rekli ste poroti da i dalje ne smatrate gušenje opasnim. Podstakli ste gospodina Barona da se ekstremno napije. Tokom seksualne aktivnosti ste tako jako zadavili gospodina Barona da ste mu slomili kost i hrskavicu u vratu. Bili ste nepažljivi u tome.“

