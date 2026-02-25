Evo o čemu govori pesma "Jugoslavija" zbog koje lažna država Kosovo traži diskvalifikaciju Zejne: Tekst sama napisala, a njena poruka pala u senku
Pevačica Zejna Murkić nastupila je u prvom polufinalu ovogodišnjeg izbora za "Pesmu Evrovizije" sa numerom "Jugoslavija", izazvavši brojne reakcije na društvenim mrežama. Iako je njen performans bio vizuelno upečatljiv i pažljivo osmišljen, deo publike se fokusirao na tehničke detalje, posebno kablove pomoću kojih je pevačica bila podignuta u vazduh tokom nastupa.
Podsetimo, pre nego što je uopšte kročila na scenu PZE 2026, Zejna se našla na udaru kritika zbog samog naziva pesme. Povod za to bio je komentar sa zvaničnog evrovizijskog naloga lažne države Kosovo na X-u, na kome je objavljeno da "Srbija ne može da odvoji politiku od Evrovizije". Ta objava pokrenula je lavinu reakcija, a u komentarima su se nizale optužbe da pesma navodno "glorifikuje Jugoslaviju", uprkos tome što tekst numere šalje poruku zajedništva i povezivanja ljudi.
"Jugoslavija je simbol jedinstva"
Pre same emisije, na društvenim mrežama pojavili su se komentari fanova lažne države Kosovo, ali i širom regiona, koji su kritikovali naziv pesme i tvrdili da je ona politizovana. Ipak, Zejna je odmah istakla da pesma "Jugoslavija" zapravo simbolizuje jedinstvo i zajedništvo, naglašavajući da je tekst sama napisala i da iza poruke stoji želja za povezivanjem ljudi, a ne političkim komentarom.
- "Jugoslavija" je pesma koju ću prvi put izvesti ja kao ja. Nadam se da će vam se svideti. Sama sam uradila pesmu sa svojim saradnikom. Moj najbolji drug je rekao da je to to i da je do sada najbolja koju sam imala na PZE. Iskoristila sam Jugoslaviju kao simbol jedinstva - rekla je Zejna svojevremeno za domaće medije.
Burne reakcije i oštre kritike
Njena koreografija uključivala je akrobacije i složene pokrete, što je dodatno naglasilo umetnički karakter performansa. Uprkos polemikama oko tehničkih detalja, nastup Zejne Murkić pokazao je njenu profesionalnost i kreativni pristup sceni, potvrđujući da je njena poruka o jedinstvu centralni deo same pesme.
Na društvenim mrežama mnogi korisnici sada komentarišu više samu produkciju i scenski dizajn, nego sam nastup pevačice, što je još jednom pokazalo koliko pažnja publike može da se fokusira na detalje izvan umetničkog izraza.
Tekst pesme "Jugoslavija"
Sa mnom kreni sad, vidi sjaj
Moj si lek, moj dar, sudbina
Dodir tvoj ugasiće mrak
Spremna sam, nebo daj
Daj nam znak
Lagano, lagano, sve je u redu
Pomalo, pomalo, srce u ledu
Otopi usnama vrelim da svane
Nadu mi daj
Jugoslavija smo ti i ja
Molitva i nebo
Zlato su i srebro
Nada sam ti poslednja
Jugoslavija smo ti i ja
Razor i tišina
Svetlost i silina
Ljubav sam ti donela
Dodir tvoj ugasiće mrak
Spremna sam, nebo daj
Daj nam znak
Lagano, lagano, sve je u redu
Pomalo, pomalo, srce u ledu
Otopi usnama vrelim da svane
Nadu mi daj
Jugoslavija smo ti i ja
Molitva i nebo
Zlato su i srebro
Nada sam ti poslednja
Jugoslavija smo ti i ja
Razor i tišina
Svetlost i silina
Ljubav sam ti donela
These are the things that money can destroy:
Manners, morals, trust, integrity, lives, families, countries
Unite
Don't destroy, unite
Don't destroy, unite
(Molitva i nebo)
(Zlato su i srebro)
(Nada sam ti poslednja)
Don't destroy, unite
Jugoslavija smo ti i ja
Razor i tišina
Svetlost i silina
Ljubav sam ti donela
Jugoslavija smo ti i ja
Molitva i nebo
Zlato su i srebro
Nada smo mi poѕlednjа
