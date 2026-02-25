Slušaj vest

Pevačica Zejna Murkić nastupila je u prvom polufinalu ovogodišnjeg izbora za "Pesmu Evrovizije" sa numerom "Jugoslavija", izazvavši brojne reakcije na društvenim mrežama. Iako je njen performans bio vizuelno upečatljiv i pažljivo osmišljen, deo publike se fokusirao na tehničke detalje, posebno kablove pomoću kojih je pevačica bila podignuta u vazduh tokom nastupa.

Podsetimo, pre nego što je uopšte kročila na scenu PZE 2026, Zejna se našla na udaru kritika zbog samog naziva pesme. Povod za to bio je komentar sa zvaničnog evrovizijskog naloga lažne države Kosovo na X-u, na kome je objavljeno da "Srbija ne može da odvoji politiku od Evrovizije". Ta objava pokrenula je lavinu reakcija, a u komentarima su se nizale optužbe da pesma navodno "glorifikuje Jugoslaviju", uprkos tome što tekst numere šalje poruku zajedništva i povezivanja ljudi.

"Jugoslavija je simbol jedinstva"

Pre same emisije, na društvenim mrežama pojavili su se komentari fanova lažne države Kosovo, ali i širom regiona, koji su kritikovali naziv pesme i tvrdili da je ona politizovana. Ipak, Zejna je odmah istakla da pesma "Jugoslavija" zapravo simbolizuje jedinstvo i zajedništvo, naglašavajući da je tekst sama napisala i da iza poruke stoji želja za povezivanjem ljudi, a ne političkim komentarom.

- "Jugoslavija" je pesma koju ću prvi put izvesti ja kao ja. Nadam se da će vam se svideti. Sama sam uradila pesmu sa svojim saradnikom. Moj najbolji drug je rekao da je to to i da je do sada najbolja koju sam imala na PZE. Iskoristila sam Jugoslaviju kao simbol jedinstva - rekla je Zejna svojevremeno za domaće medije.

Burne reakcije i oštre kritike

Njena koreografija uključivala je akrobacije i složene pokrete, što je dodatno naglasilo umetnički karakter performansa. Uprkos polemikama oko tehničkih detalja, nastup Zejne Murkić pokazao je njenu profesionalnost i kreativni pristup sceni, potvrđujući da je njena poruka o jedinstvu centralni deo same pesme.

Na društvenim mrežama mnogi korisnici sada komentarišu više samu produkciju i scenski dizajn, nego sam nastup pevačice, što je još jednom pokazalo koliko pažnja publike može da se fokusira na detalje izvan umetničkog izraza.

Tekst pesme "Jugoslavija"

Sa mnom kreni sad, vidi sjaj

Moj si lek, moj dar, sudbina

Dodir tvoj ugasiće mrak

Spremna sam, nebo daj

Daj nam znak

Lagano, lagano, sve je u redu

Pomalo, pomalo, srce u ledu

Otopi usnama vrelim da svane

Nadu mi daj

Jugoslavija smo ti i ja

Molitva i nebo

Zlato su i srebro

Nada sam ti poslednja

Jugoslavija smo ti i ja

Razor i tišina

Svetlost i silina

Ljubav sam ti donela

Dodir tvoj ugasiće mrak

Spremna sam, nebo daj

Daj nam znak

Lagano, lagano, sve je u redu

Pomalo, pomalo, srce u ledu

Otopi usnama vrelim da svane

Nadu mi daj

Jugoslavija smo ti i ja

Molitva i nebo

Zlato su i srebro

Nada sam ti poslednja

Jugoslavija smo ti i ja

Razor i tišina

Svetlost i silina

Ljubav sam ti donela

These are the things that money can destroy:

Manners, morals, trust, integrity, lives, families, countries

Unite

Don't destroy, unite

Don't destroy, unite

(Molitva i nebo)

(Zlato su i srebro)

(Nada sam ti poslednja)

Don't destroy, unite

Jugoslavija smo ti i ja

Razor i tišina

Svetlost i silina

Ljubav sam ti donela

Jugoslavija smo ti i ja

Molitva i nebo

Zlato su i srebro

Nada smo mi poѕlednjа

Pogledajte video: Zejna o prozivkama za pesmu Jugoslavija