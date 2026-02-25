Slušaj vest

Glumica Kristina Eplgejt otkrila je da je uglavnom prikovana za krevet usred borbe s multiplom sklerozom. Glumačka zvezda je 2021. godine javno saopštila svoju dijagnozu, a od tada otvoreno govori o izazovima sa kojima se suočava.

U novom intervjuu za People rekla je da, zbog bolova koje trpi, većinu dana provodi u krevetu. Ipak, trudi se da ustane zbog svoje petnaestogodišnje ćerke Sejdi, koja se oslanja na majku kako bi stigla do škole i obavljala druge aktivnosti.

„Želim da je odvezem, to mi je najdraža stvar. To je jedino vreme koje imamo same zajedno. Kažem sebi: ‘Samo je bezbedno odvezi i vrati se kući kako bi mogla nazad u krevet.’ I to i radim“, rekla je glumica.

Krsitina Eplgejt Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Zvezda serije Married... with Children („Bračne vode“) potom je dodala: „Moj život nije upakovan mašnom. Životi ljudi su, izvinite na izrazu, ponekad je**no teški. Zato sam iskrena i otvorena koliko god mogu.“

Kristina planira da objavi memoare pod nazivom You With The Sad Eyes, u kojima će govoriti o svojoj borbi s bolešću, odrastanju i pretrpljenom zlostavljanju. Knjiga bi trebalo da izađe 3. marta, a u njoj će otkriti detalje porodičnog nasilja i odrastanja sa samohranom majkom. Kristina je, inače, ćerka glumice Nensi Pridi, koja se borila sa zavisnošću od heroina i bila u vezi sa nasilnim partnerom.

„Mislim da sam imala najgori period od treće do sedme godine, ali takve stvari su se dešavale u mnogim domovima. Samohrane majke, muškarci koji dolaze i odlaze, droga. Uvek je ‘zabavno’ gledati mamu kako plače na podu, a niko ne brine o tebi“, rekla je glumica, koja je i sama bila u vezi obeleženoj nasiljem.

Kristina Eplgejt Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Kristina je ranije ovog meseca najavila memoare putem društvenih mreža i tada se obratila pratiocima: „Nemam više prostora za neautentičnost ili skrivena značenja. Nema više podteksta u onome što govorim. Sve što kažem je istinito, neulepšano i stvarno. Konačno sam slobodna da otkrijem pravu sebe i nadam se da ćete se, makar na neki način, i vi suočiti sa delom svoje prošlosti.“

Eplgejt je pre pet godina prvi put javno govorila o bolesti koja zahvata centralni nervni sistem.

„Pre nekoliko meseci dijagnostikovana mi je multipla skleroza. Bilo je to neobično putovanje, ali imala sam veliku podršku prijatelja i poznanika koji takođe imaju ovu dijagnozu. Bio je to težak put. Ali, kao što svi znamo, put ide dalje. Osim ako ga neko sr.... blokira. Kao što kaže jedan moj prijatelj sa MS-om: probudimo se i obavimo određene radnje. I to je ono što ja radim. Zato vas molim za privatnost dok prolazim kroz ovo“, napisala je tada na društvenim mrežama.

Kristina Eplgejt Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nešto kasnije otkrila je da je prve simptome osetila tokom snimanja scene za seriju Dead to Me. „Sećam se da sam tog dana pala. Eto, to su bili prvi znaci multiple skleroze. Ne želim nikoga da obeshrabrim, ali tako je bilo“, ispričala je u svom podkastu.

Izvršna producentkinja te serije Liz Feldman prisetila se da je primetila kako Kristina ima problema s ravnotežom.

„Sećam se da si nekoliko puta izgubila ravnotežu dok smo snimali pilot-epizodu. Bilo je teško shvatiti šta se dešava jer smo tada snimali kasno u noć, po 14 ili 15 sati. Delovalo je sasvim moguće da se neko jednostavno sruši od umora“, rekla je Feldman, na šta je Kristina dodala: „To je bila multipla skleroza.“

(Kurir.rs/ Jutarnji list)

