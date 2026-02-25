Slušaj vest

Nakon što je publika imala priliku da je upozna kroz različite glumačke uloge, talentovana umetnica Milica Burazer sada je spremna da osvoji i muzičku scenu na ovogodišnjem izboru za Pesmu za Evroviziju.

Milica će se predstaviti u drugom polufinalu, koje je na programu u četvrtak, 26. februara na RTS. Ona će nastupiti pod rednim brojem dva, izvodeći numeru intrigantnog naziva „Svima vama treba mama”.

Ova pesma već privlači pažnju jer nosi izuzetno snažnu poruku, a Milica svojim izvođenjem spaja emociju, energiju i autentičnost. Iza ove numere stoji proverena ekipa autora – muziku potpisuju Saška Janković, Ljubiša Stojanović i Mladen Stojanović, dok je autor teksta takođe Saška Jaković.

Zanimljiv detalj iz njenog privatnog života jeste to da joj je velika podrška u ovom takmičenju njena sestra od tetke, proslavljena teniserka Ana Ivanović. Ana joj je velika podrška i prati je na Instagramu.

Iako šira javnost Milicu sada upoznaje i kao pevačicu, njena primarna profesija je gluma, prema kojoj gaji ljubav još od malih nogu. Rođena je 1993. godine u Beogradu, a već sa šest godina počela je da igra u dečjem pozorištu. Pored glume, odranije se bavi i plesom.

Glumu je diplomirala 2017. godine u klasi profesora Nebojše Dugalića i Hane Selimović. Televizijska publika ju je najviše zapazila po ulogama u hit serijama, među kojima se izdvajaju popularna „Igra sudbine”, „Klan”, „Kljun”, „Vojna akademija”, kao i serija „Mala supruga”, u kojoj je pobrala simpatije tumačeći lik Ruže.

Sudeći po reakcijama, njena pesma nudi nešto potpuno drugačije i osvežavajuće, a ostaje nam da vidimo kakav će scenski nastup prirediti kada se upale svetla evrovizijske pozornice!

