U Beogradu je održana svečana premijera filma "Biće novih leta", urnebesne dramedije Gvozdena Đurića, u kojoj glavnu ulogu igra glumica Tamara Krcunović.

Ona se poklonila publici u društvu kolega Zlatana Vidovića, Mladena Lera i Anđele Kribl, nakon što su predstavili interesantnu priču o porodici koja letuje u svom stanu i njihovom zajedništvu, uprkos svim izazovima. Uvek šarmantna Tamara Krcunović briljirala je u ovom ostvarenju, a ostavila je, kao i uvek, fenomenalan utisak i na crvenom tepihu.

Uvek otmena Tamara Krcunović

Za ovu priliku je odabrala šik odelo klasičnog kroja, koje odmah privlači pažnju efektnim karo dezenom i kombinacijom svetlih i tamnih nijansi braon boje. Savršeno za zimsku eleganciju!

U galeriji pogledajte kako je izgledala Tamara Krcunović na premijeri:

Tamara Krcunović na premijeri filma "Biće novih leta" Foto: Nemanja Nikolić

Slučajno ili ne, svi glavni glumci su, složni kao i porodica u filmu, bili modno usklađeni, pa je tako i Zlatan Vidović nosio karirano odelo, dok su Mladen Lero i Anđela Kribl, koji njegovom i Tamarinom liku igraju decu, bili u braon boji.

Glumica je ponela strukirani blejzer s nazubljenim reverima i pantalone ravnog kroja, u kombinaciji sa špicastim salonkama, a svemu je dodala malo romantike bluzom s pussy mašnom.

Pussy mašna, začin za besprekoran stil

Ovaj detalj je već decenijama obavezan dodatak u u izdanjima najotmenijih žena sveta, a nezaobilazan je u stilu Kejt Midlton, Brižit Makron, kraljice Leticije, Melanije Tramp...

Tamara Krcunović na premijeri filma Biće novih leta
Tamara Krcunović na premijeri filma Biće novih leta Foto: Nemanja Nikolić

Pussy mašne su se nosile još u 19. veku u Francuskoj, kao lavallière, ženska kravata, a malo po malo su se širile svetom kao šik detalj koji razbija monotoniju, pa je do sedamdesetih bile obavezne u stilu žena na rukovodećim pozicijama, kao simbol emancipacije.

Decenije prolaze, a popularnost pussy mašne ne jenjava i danas se nose razne varijante: trake vezane u labave mašnice mogu da budu tanke, deblje, suptilne, masivne...

