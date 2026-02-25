Holivudska legenda u novoj ulozi: Serija "Sreda" dobija novo pojačanje u trećoj sezoni
Serija "Sreda" dobija veliko pojačanje u trećoj sezoni. Ekipi hit serije pridružuje se slavna glumica Vinona Rajder u gostujućoj, ali značajnoj ulozi, potvrđeno je iz produkcije.
Slavna glumica tumačiće novi lik po imenu Tabita, o kojem se za sada detalji drže u tajnosti, ali izvori bliski produkciji navode da će imati snažan uticaj na dalji razvoj radnje. Snimanje je već počelo u okolini Dablina, a Vinona donosi novi nivo intrige i napetosti u treću sezonu serije. Njeno pojavljivanje obećava zanimljive zaplete i produbljivanje mračnog, gotičkog univerzuma u kojem se priča odvija.
Nova-stara saradnja
Ovim angažmanom Rajder sarađuje sa Dženom Ortegom, koja u seriji tumači glavnu ulogu, kao i sa dugogodišnjim saradnikom Timom Bartonom. Ortega je igrala Vinoninu ćerku u filmu "Beetlejuice Beetlejuice", koji je režirao Barton, koji je izvršni producent i reditelj "Srede".
Barton je izjavio da je srećan što se Vinona pridružila timu i da se savršeno uklapa u mračni svet serije, naglašavajući njihovu dugogodišnju profesionalnu i prijateljsku vezu.
Publika već spekuliše da bi njen lik mogao biti povezan sa prošlošću porodice Adams ili sa tajnama akademije Nevermor.
Dolazak Vinone Rajder u treću sezonu "Srede" predstavlja spoj nostalgije i savremenog fenomena, potez koji bi mogao dodatno učvrstiti status serije kao jednog od najvećih Netfliks hitova poslednjih godina.
