Serija "Sreda" dobija veliko pojačanje u trećoj sezoni. Ekipi hit serije pridružuje se slavna glumica Vinona Rajder u gostujućoj, ali značajnoj ulozi, potvrđeno je iz produkcije.

Slavna glumica tumačiće novi lik po imenu Tabita, o kojem se za sada detalji drže u tajnosti, ali izvori bliski produkciji navode da će imati snažan uticaj na dalji razvoj radnje. Snimanje je već počelo u okolini Dablina, a Vinona donosi novi nivo intrige i napetosti u treću sezonu serije. Njeno pojavljivanje obećava zanimljive zaplete i produbljivanje mračnog, gotičkog univerzuma u kojem se priča odvija.

Nova-stara saradnja

Ovim angažmanom Rajder sarađuje sa Dženom Ortegom, koja u seriji tumači glavnu ulogu, kao i sa dugogodišnjim saradnikom Timom Bartonom. Ortega je igrala Vinoninu ćerku u filmu "Beetlejuice Beetlejuice", koji je režirao Barton, koji je izvršni producent i reditelj "Srede".

Barton je izjavio da je srećan što se Vinona pridružila timu i da se savršeno uklapa u mračni svet serije, naglašavajući njihovu dugogodišnju profesionalnu i prijateljsku vezu.

Publika već spekuliše da bi njen lik mogao biti povezan sa prošlošću porodice Adams ili sa tajnama akademije Nevermor.

Dolazak Vinone Rajder u treću sezonu "Srede" predstavlja spoj nostalgije i savremenog fenomena, potez koji bi mogao dodatno učvrstiti status serije kao jednog od najvećih Netfliks hitova poslednjih godina.

(Kurir.rs/Informer)

