Slušaj vest

Jugoslaviju je na Evroviziji pre 40 godina predstavljala Doris Dragović sa baladom koja je u međuvremenu postala evergrin domaće muzike, "Željo moja". Međutim, samo se upućeni sećaju da Splićanka nije bila glavni favorit. Štaviše, malo je nedostajalo da te 1986. na muzičko takmičenje pošaljemo neku od dve poznate pevačice...

Favoritkinje 1986. godine na Jugoviziji u Prištini na Kosovu i Metohiji, tadašnjem izboru za pesmu za Evroviziju, bile su Neda Ukraden sa numerom "Šaj, rode, šaj" i Lepa Brena sa pesmom "Miki, Mićo", a u glasanju su učestvovale televizije svih zemalja bivše Jugoslavije.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup Doris Dragović na Evroviziji 1986. godine:

1/10 Vidi galeriju Doris Dragović na Evroviziji 1986 Foto: Printscreen/Youtube

Pobedila je Doris Dragović, a to je izazvalo šok, jer je važila za autsajdera. Prema pisanju nekadašnjeg jugoslovenskog časopisa Svet muzike, Dragovićeva je najpre trebalo da nastupi na Jugoviziji sa grupom More kao predstavnik TV Titograda na izboru u Prištini. Međutim, uoči takmičenja Doris napušta dotadašnje saradnike i prihvata poziv TV Zagreb da predstavlja njih s pesmom "Željo moja", koju je napisao Zrinko Tutić.

Toga se pre nekoliko godina prisetio Zoran Škugor u razgovoru za "Story" povodom smrti Jasmina Stavrosa, koji je pomogao Doris da izgradi solo karijeru.

"Rekao mi je da bi ona napustila bend da bi išla u solo vode, te me pitao jesam li spreman to da preuzmem. Tad sam se dogovorio s Televizijom Zagreb, odnosno Silvijom Humom, koji je bio urednik zabavnog programa, da Doris nastupa na 'Jugoviziji'. Angažovao sam Zrinka Tutića da napiše pesmu i tako je nastala 'Željo moja', s kojom je pobedila na Jugoviziji i otišla na Eurosong. Album smo završili u par meseci, a ona je postala najpopularnija pevačica u Jugoslaviji", prisetio se.

Pre finala znalo se kako prištinski RTV centar svoj glas neće dati Doris jer ih je izigrala, dok Televizija Zagreb pak nije dala nijedan bod Nedi jer je te godine ona napustila diskografsku kuću "Jugoton" i prešla u sarajevski "Diskoton".

Postojao je trač kako će Neda bez obzira na to pobediti. Niko u tom trenutku nije video Doris kao pobednicu jer je njena pesma "Željo moja" bila previše spora za Evropu, i govorilo se da je više za Splitski festival nego za evropsko takmičenje. Ipak, dogodilo se iznenađenje i ona je trijumfovala, ali samo u Jugoslaviji. Muzički stručnjaci njoj su tada predviđali uspon u karijeri, dok su za Brenu i Nedu govorili da im je odzvonilo. Nije tako bilo. Doris je, posle osvojenog 11. mesta na Evroviziji u Norveškoj, ostvarila solidnu karijeru u domovini, ali nikada nije postala velika zvezda kako su joj predviđali.

Foto: Printskrin

U svakom slučaju, dostojanstveno je branila boje Jugoslavije tog 3. maja 1986. u norveškom gradu Bergenu. Mnogi se sećaju elegantne bele haljine i sjajnog nastupa, a pesma se rado sluša i posle četiri decenije. Više sreće imala je 13 godina kasnije u Jerusalimu, kada je sa "Marijom Magdalenom" predstavljala Hrvatsku i zauzela visoku četvrtu poziciju.

Pored njih tri, nastupali su i "Novi Fosili" (koji su na "Evroviziju" otišli naredne godine), pa Daniel Popović, "Hari Mata Hari", Mira Beširević (sa baladom "Ne idi od mene"), "Denis & Denis", Dado Topić, Vajta...

Bonus video: