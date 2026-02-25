Slušaj vest

Dok je najstariji sin Bruklin Pelc Bekamizostao s proslave 21. rođendana brata, pažnja javnosti sve se jače usmerava na Romea, Kruza i Harper.

Prema tvrdnjama upućenih izvora i stručnjaka za brendove, upravo bi deca Viktorije i Dejvida Bekama mogla da redefinišu globalni uticaj ove slavne porodice.

U galeriji pogledajte fotografije Bruklina i Nikole s porodicom Bekam:

1/9 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc sa Bekamovima pre eskalacije sukoba Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Doug Peters / PA Images / Profimedia

Muzika, moda i lepota kao novi temelj imperije

Kruz Bekam (21) poslednjih nedelja gradi muzičku karijeru. Objavio je singl "For Your Love" sa svojim bendom The Breakers, a potpisao je i za istu diskografsku kuću kao Tejlor Svift, navodi HELLO!.

U martu nastupa u londonskom Courtyard Theatre-u, pri čemu je prvi koncert rasprodat, nakon čega je dodat i drugi datum. Njegova slušanost na Spotify-ju porasla je s 30.000 na 100.000 mesečnih slušalaca u nekoliko nedelja.

U galeriji pogledajte fotografije Kruza Bekama:

1/6 Vidi galeriju Kruz Bekam Foto: Printscreen/Instagram/cruz, Printscreen/Instagram/victoriabechkam

PR stručnjak Mark Borkovski izjavio je za HELLO! da Kruz ima potencijal za ozbiljnu karijeru: "Ima temelj za pravu muzičku karijeru - ne prolazni TikTok trenutak, nego nešto s ozbiljnom pripremom i industrijskom podrškom."

Romeo Bekam (23) u međuvremenu gradi ime u svetu visoke mode. Nakon što je kao dečak debitovao u kampanji za Burberry 2013, danas iza sebe ima revije i kampanje za brendove poput Versace-a, Balenciage i Saint Laurent-a. Nedavno je nosio reviju Vilija Čavarije na Nedelji muške mode u Parizu i potpisao je za parisku agenciju SAFE Mgmt.

U galeriji pogledajte fotografije Romea Bekama:

1/5 Vidi galeriju Romeo Bekam Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram/romeobeckham

Modna konsultantkinja Mandi Lenard za HELLO! je izjavila da mu je nastup na pariskoj reviji doneo dodatne bodove u industriji, dok Borkovski smatra da Romeo gradi karijeru koja nadilazi etiketu "nepo-bebe".

Harper i mogući bjuti brend

Najmlađa Harper (14) već se, prema pisanju HELLO!-a, pozicionira kao potencijalna naslednica bjuti segmenta porodičnog poslovnog carstva. Nakon što je registrovan zaštitni znak HIKU BY HARPER, krenule su spekulacije o lansiranju kozmetičke linije.

U galeriji pogledajte fotografije Harper Bekam:

1/5 Vidi galeriju Harper Bekam u garderobi neprimerenoj za svoj uzrast Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, TOT / Goff Photos / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Harper se ranije pojavljivala u objavama na društvenim mrežama svoje majke Viktorije Bekam, a u Netflixovom dokumentarcu o porodici istakla se prirodnim nastupom i interesovanjem za šminku. Osnivačica British Beauty Councila Mili Kendal izjavila je da ne bi bilo iznenađenje da Harper zakorači u bjuti industriju, s obzirom na uspeh brenda Victoria Beckham Beauty.

Stručnjak za brendove Nik Idi smatra da bi, uz pravo vođstvo, Harper mogla da razvije višemilionski posao.

U galeriji pogledajte kako se Bruklin i Nikola provode usred porodičnog raskola:

1/10 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc uživaju u odmoru usred porodične drame Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

Može li brend Bekam da postane milijarderski projekat?

Prema rečima Marka Borkovskog, potencijal za dalji rast porodičnog bogatstva postoji, ali presudna će biti autentičnost svakog od njih izvan porodične priče.

Dok Dejvid i Viktorija Bekam već decenijama grade globalni brend, nova generacija sada preuzima sve vidljiviju ulogu u muzici, modi i lepoti, čime prezime Bekam ulazi u novu fazu.

