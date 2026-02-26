Slušaj vest

Drugo polufinalno veče festivala "Pesma za Evroviziju 2026" na programu je večeras od 21 čas na Prvom programu RTS-a. Na repertoaru je 12 izvođača, a publika zajedno sa žirijem odlučiće koja sedam pesama ide u veliko finale 28. februara.

Koji izvođači nastupaju večeras i kojim redosledom

Nakon što je Srbija izabrala prvih sedam finalista i dok sa nestrpljenjem iščekujemo prenos drugog polufinala, pogledajte kojim redosledom će nastupati potencijalni predstavnici Srbije na "Evroviziji 2026", koja će se održati u Beču u maju mesecu.

1. Aleksandar

Naziv pesme: Sudbina

Muzika: Aleksandar Radojević, Andreas Björkman, Adriana Pupavac

Tekst: Aleksandar Radojević, Adriana Pupavac

Aranžman: Andreas Björkman, Adriana Pupavac

2. Milica Burazer

Naziv pesme: Svima vama treba mama

Muzika: YANX, Ljubiša Stojanović, Mladen Stojanović

Tekst: YANX

Aranžman: Ljubiša Stojanović, Mladen Stojanović

3. Sanja Aleksić

Naziv pesme: Ko me proba

Muzika: Dušan Alagić

Tekst: Radovan Dikanović

Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović

4. LU – KA

Naziv pesme: Veruj

Muzika: Tamara Popović – tam, A.N.D.R.

Tekst: Tamara Popović – tam

Aranžman: A.N.D.R.

5. Jack Lupino

Naziv pesme: Adrenalin

Muzika: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić

Tekst: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić

Aranžman: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Lara Pavićević

6. Zona

Naziv pesme: Čairi

Muzika: Tijana Trivić Zona, Jonez

Tekst: Tijana Trivić Zona

Aranžman: Jonez

7. Brat Pelin

Naziv pesme: Fräulein

Muzika: Stefan Papić – Brat Pelin

Tekst: Stefan Papić – Brat Pelin

Aranžman: Stefan Papić – Brat Pelin

8. Geminni

Naziv pesme: Metar sreće

Muzika: Nemanja Erić, Nataša Erić

Tekst: Nemanja Erić, Nataša Erić

Aranžman: Nemanja Erić, Nataša Erić

9. Avgust

Naziv pesme: Jabuka

Muzika: Avgust

Tekst: Avgust

Aranžman: A.N.D.R.

10. Harem Girls x Ivana

Naziv pesme: Bom Bom

Muzika: Nemanja Antonić

Tekst: Nemanja Antonić, Sanja Vučić, Aleksandar Dilan, Miljan Stojanović Nikolovski, Titta Foureira

Aranžman: Nemanja Antonić

11. Aleksandra Sekulić

Naziv pesme: Kule

Muzika: Slavko Milovanović

Tekst: Slavko Milovanović

Aranžman: Darko Dimitrov

12. LAVINA

Naziv pesme: Kraj mene

Muzika: LAVINA

Tekst: LAVINA, Ivan Jegdić

Aranžman: LAVINA

Naravno, kao i prve polufinalne večeri, samo sedam od 12 takmičara može da se plasira dalje, pa će večerašnji glasovi publike i stručnog žirija odlučiti ko će biti među finalistima koji se bore za značajnu ulogu - da predstavljaju Srbiju na "Evroviziji" u Beču.

Ko su dosadašnji finalisti

Srbija je sinoć izabrala prvih sedam finalista takmičenja "Pesma za Evroviziju", koji će u subotu 28. januara pokušati da osvoje kartu za Beč.

Zejna

Pevačica Zejna već danima važi među favoritima na kladionicama, a sada se i zvanično na sceni PZE predstavila numerom "Jugoslavija". Ona je imala veoma zanimljiv nastup, a u jednom trenutku maltene je visila na konopcima što je donelo dramatičnost celokupnom performansu.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:

1/8 Vidi galeriju Zejna nastup na PZE Foto: RTS Printscreen

Kosmos trip

Luka Maksimović poznat kao Beli Preletačević sa grupom Kosmos trip nastupio je na sceni PZE u prvom polufinalu. Oni u se predstavili numerom "Sve je u redu". Mnogima je ovaj nastup bio zanimljiv jer je upravo Luka nekada kao Beli Preletačević bio kandidat za predsednika Srbije.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:

1/7 Vidi galeriju Kosmos trip, nastup na PZE 2026 Foto: RTS Printscreen

Yanx

Saška Janković poznata kao Janx numerom "Srušio si sve" predstavila se u prvom polufinalu. Ona je već dobro poznata na velikoj sceni. Saška je izvala energičan nastup, a na samom kraju bacila je mikrofon na scenu i napustila istu. Naravno to je sve deo njenog veoma kreativnog performansa

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:

1/6 Vidi galeriju Saška Janković, PZE 2026 Foto: RTS Printscreen

Ana Mašulović

Oni koji su odrastali dvehiljaditih i popularnost "Elitnih odreda" sigurno se sećaju i Ane Mašulović koja je sarađivala sa grupom. Sada se kao solo artista vratila na veliku scenu numerom "Zavoli me" i predstavila se u prvoj polufinalnoj večeri Pesme za Evroviziju.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:

1/8 Vidi galeriju Ana Mašulović, PZE 2026 Foto: RTS Printscreen

Lores

Pevačica Lores je izvela numeru "Unseen", a njena haljina i pojava su zapalili atmosferu. U jednom momentu je legla na scenu kada se njena voda sijala kao od vode. Njena lepota nikome nije promakla, ali ne glas koji je pokazala numerom "Unseen". Kombinacija romantičnog plesa i sjajnog glasa našla je put do publike.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:

1/6 Vidi galeriju Lores, PZE 2026 Foto: RTS Printscreen

Mirna

Prva takmičarka u prvom polufinalu koja se predstavila publici je Mirna Radulović pesmom "OMAJA". Svi je još dobro pamte kao kao deo grupe "Moje" koju je činila sa Sarom Jo i Nevenom Božović sa kojima je predstavljala Srbiju na Evroviziji. Mirna je izašla na scenu u provokativnom kostimu koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Mirna koja je nastupila sa numerom "Omaja" je iskusna takmičarka na domaćim izborima za Pesmu Evrovizije. Radulovićeva je inače predstaljala Srbiju sa grupom Moje 3 na Pesmi Evrovizije 2013. godine u Malmeu.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:

1/6 Vidi galeriju Mirna Radulović, PZE 2026 Foto: RTS Printscreen

Iva Grujin

Kao treći kandidat u prvom polufinalu predstavila se Iva Grujin sa numerom "Otkrivam sebe" i veoma efektnim nastupom. Mlada pevačica Iva Grujin uoči nastupa sa numerom "Otkrivam sebe" pod rednim brojem 3, priznala je da nije zadovoljna nastupom na PZE.

"Imali smo problema, ali smo zajedno sa našim timom i timom RTS-a došli do najboljeg mogućeg rešenja i da izvučemo najbolje što možemo", rekla je Grujin.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:

1/8 Vidi galeriju Iva Grujin, PZE 2026 Foto: RTS Printscreen

Nakon nastupa otkrila je da je pre nego što je počela da se bavi pevanjem trenirala košarku. Sada je uživo u programu pozdravila svoje kućne ljubimce mačku, kornjaču i psa što je mnoge oduševilo.

Gost iznenađenja

U Beograd za veliko finale stiže jedan od favorita ovogodišnjeg takmičenja u Beču. Akylas, harizmatični pobednik festivala "Sing for Greece", biće specijalni gost u revijalnom delu PZE 2026, u subotu, 28. februara. Prenos počinje od 21.00 čas na RTS 1.

Akylas, gost iznenađenja na PZE 2026 Foto: Universal music

"Zdravo Srbijo, ovde Akylas iz Grčke i mnogo sam srećan što mogu da podelim lepe vesti sa vama. Vidimo se u subotu, 28. februara, u finalu PZE 2026. Hajde da zajedno osetimo evrovizijsku energiju moje pesme "Ferto". Jedva čekam!", poručio je Akylas.

Poznat po svom eksplozivnom nastupu, Akylas će srpskoj publici premijerno izvesti svoj hit "Ferto". Reč je o pesmi koja je već osvojila publiku, top-liste muzičkih platformi, ali i kladionice, gde je jedan od dva glavna favorita za pobedu na "Evroviziji 2026".

Pravila glasanja

Način izbora tokom sve tri večeri takmičenja uključuje glasove TV gledalaca (SMS poruke) i glasove stručnog žirija, od kojih se svaki vrednuje ravnomerno u odnosu 1:1, odnosno 50 odsto glasova od TV publike, a 50 odsto od stručnog žirija.

