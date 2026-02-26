Večeras je drugo polufinale PZE 2026: Ovih 12 takmičara će nastupiti, sve smo bliže predstavniku Srbije na Evroviziji (Anketa)
Drugo polufinalno veče festivala "Pesma za Evroviziju 2026" na programu je večeras od 21 čas na Prvom programu RTS-a. Na repertoaru je 12 izvođača, a publika zajedno sa žirijem odlučiće koja sedam pesama ide u veliko finale 28. februara.
Ko su vaši favoriti druge polufinalne večeri PZE 2026?
Koji izvođači nastupaju večeras i kojim redosledom
Nakon što je Srbija izabrala prvih sedam finalista i dok sa nestrpljenjem iščekujemo prenos drugog polufinala, pogledajte kojim redosledom će nastupati potencijalni predstavnici Srbije na "Evroviziji 2026", koja će se održati u Beču u maju mesecu.
1. Aleksandar
Naziv pesme: Sudbina
Muzika: Aleksandar Radojević, Andreas Björkman, Adriana Pupavac
Tekst: Aleksandar Radojević, Adriana Pupavac
Aranžman: Andreas Björkman, Adriana Pupavac
2. Milica Burazer
Naziv pesme: Svima vama treba mama
Muzika: YANX, Ljubiša Stojanović, Mladen Stojanović
Tekst: YANX
Aranžman: Ljubiša Stojanović, Mladen Stojanović
3. Sanja Aleksić
Naziv pesme: Ko me proba
Muzika: Dušan Alagić
Tekst: Radovan Dikanović
Aranžman: Dušan Alagić, Dušan Krsmanović
4. LU – KA
Naziv pesme: Veruj
Muzika: Tamara Popović – tam, A.N.D.R.
Tekst: Tamara Popović – tam
Aranžman: A.N.D.R.
5. Jack Lupino
Naziv pesme: Adrenalin
Muzika: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić
Tekst: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić
Aranžman: Nebojša Ćulafić, Daniel Ćulafić, Lara Pavićević
6. Zona
Naziv pesme: Čairi
Muzika: Tijana Trivić Zona, Jonez
Tekst: Tijana Trivić Zona
Aranžman: Jonez
7. Brat Pelin
Naziv pesme: Fräulein
Muzika: Stefan Papić – Brat Pelin
Tekst: Stefan Papić – Brat Pelin
Aranžman: Stefan Papić – Brat Pelin
8. Geminni
Naziv pesme: Metar sreće
Muzika: Nemanja Erić, Nataša Erić
Tekst: Nemanja Erić, Nataša Erić
Aranžman: Nemanja Erić, Nataša Erić
9. Avgust
Naziv pesme: Jabuka
Muzika: Avgust
Tekst: Avgust
Aranžman: A.N.D.R.
10. Harem Girls x Ivana
Naziv pesme: Bom Bom
Muzika: Nemanja Antonić
Tekst: Nemanja Antonić, Sanja Vučić, Aleksandar Dilan, Miljan Stojanović Nikolovski, Titta Foureira
Aranžman: Nemanja Antonić
11. Aleksandra Sekulić
Naziv pesme: Kule
Muzika: Slavko Milovanović
Tekst: Slavko Milovanović
Aranžman: Darko Dimitrov
12. LAVINA
Naziv pesme: Kraj mene
Muzika: LAVINA
Tekst: LAVINA, Ivan Jegdić
Aranžman: LAVINA
Naravno, kao i prve polufinalne večeri, samo sedam od 12 takmičara može da se plasira dalje, pa će večerašnji glasovi publike i stručnog žirija odlučiti ko će biti među finalistima koji se bore za značajnu ulogu - da predstavljaju Srbiju na "Evroviziji" u Beču.
Ko su dosadašnji finalisti
Srbija je sinoć izabrala prvih sedam finalista takmičenja "Pesma za Evroviziju", koji će u subotu 28. januara pokušati da osvoje kartu za Beč.
Zejna
Pevačica Zejna već danima važi među favoritima na kladionicama, a sada se i zvanično na sceni PZE predstavila numerom "Jugoslavija". Ona je imala veoma zanimljiv nastup, a u jednom trenutku maltene je visila na konopcima što je donelo dramatičnost celokupnom performansu.
Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:
Kosmos trip
Luka Maksimović poznat kao Beli Preletačević sa grupom Kosmos trip nastupio je na sceni PZE u prvom polufinalu. Oni u se predstavili numerom "Sve je u redu". Mnogima je ovaj nastup bio zanimljiv jer je upravo Luka nekada kao Beli Preletačević bio kandidat za predsednika Srbije.
Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:
Yanx
Saška Janković poznata kao Janx numerom "Srušio si sve" predstavila se u prvom polufinalu. Ona je već dobro poznata na velikoj sceni. Saška je izvala energičan nastup, a na samom kraju bacila je mikrofon na scenu i napustila istu. Naravno to je sve deo njenog veoma kreativnog performansa
Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:
Ana Mašulović
Oni koji su odrastali dvehiljaditih i popularnost "Elitnih odreda" sigurno se sećaju i Ane Mašulović koja je sarađivala sa grupom. Sada se kao solo artista vratila na veliku scenu numerom "Zavoli me" i predstavila se u prvoj polufinalnoj večeri Pesme za Evroviziju.
Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:
Lores
Pevačica Lores je izvela numeru "Unseen", a njena haljina i pojava su zapalili atmosferu. U jednom momentu je legla na scenu kada se njena voda sijala kao od vode. Njena lepota nikome nije promakla, ali ne glas koji je pokazala numerom "Unseen". Kombinacija romantičnog plesa i sjajnog glasa našla je put do publike.
Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:
Mirna
Prva takmičarka u prvom polufinalu koja se predstavila publici je Mirna Radulović pesmom "OMAJA". Svi je još dobro pamte kao kao deo grupe "Moje" koju je činila sa Sarom Jo i Nevenom Božović sa kojima je predstavljala Srbiju na Evroviziji. Mirna je izašla na scenu u provokativnom kostimu koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.
Mirna koja je nastupila sa numerom "Omaja" je iskusna takmičarka na domaćim izborima za Pesmu Evrovizije. Radulovićeva je inače predstaljala Srbiju sa grupom Moje 3 na Pesmi Evrovizije 2013. godine u Malmeu.
Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:
Iva Grujin
Kao treći kandidat u prvom polufinalu predstavila se Iva Grujin sa numerom "Otkrivam sebe" i veoma efektnim nastupom. Mlada pevačica Iva Grujin uoči nastupa sa numerom "Otkrivam sebe" pod rednim brojem 3, priznala je da nije zadovoljna nastupom na PZE.
"Imali smo problema, ali smo zajedno sa našim timom i timom RTS-a došli do najboljeg mogućeg rešenja i da izvučemo najbolje što možemo", rekla je Grujin.
Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup:
Nakon nastupa otkrila je da je pre nego što je počela da se bavi pevanjem trenirala košarku. Sada je uživo u programu pozdravila svoje kućne ljubimce mačku, kornjaču i psa što je mnoge oduševilo.
Gost iznenađenja
U Beograd za veliko finale stiže jedan od favorita ovogodišnjeg takmičenja u Beču. Akylas, harizmatični pobednik festivala "Sing for Greece", biće specijalni gost u revijalnom delu PZE 2026, u subotu, 28. februara. Prenos počinje od 21.00 čas na RTS 1.
"Zdravo Srbijo, ovde Akylas iz Grčke i mnogo sam srećan što mogu da podelim lepe vesti sa vama. Vidimo se u subotu, 28. februara, u finalu PZE 2026. Hajde da zajedno osetimo evrovizijsku energiju moje pesme "Ferto". Jedva čekam!", poručio je Akylas.
Poznat po svom eksplozivnom nastupu, Akylas će srpskoj publici premijerno izvesti svoj hit "Ferto". Reč je o pesmi koja je već osvojila publiku, top-liste muzičkih platformi, ali i kladionice, gde je jedan od dva glavna favorita za pobedu na "Evroviziji 2026".
Pravila glasanja
Način izbora tokom sve tri večeri takmičenja uključuje glasove TV gledalaca (SMS poruke) i glasove stručnog žirija, od kojih se svaki vrednuje ravnomerno u odnosu 1:1, odnosno 50 odsto glasova od TV publike, a 50 odsto od stručnog žirija.
Pogledajte video: Zejna o nastupu na PZE 2026