Romantična komedija "Biće novih leta" premijerno je prikazana u utorak veče u Galeriji Sinepleks u Beogradu. Na kraju projekcije autori i glumci pozdravljeni su aplauzom publike. Crvenim tepihom prošetali su glumci Tamara Krcunović, Zlatan Vidović, Anđela Kribl, Mladen Lero, Vahid Džanković, Stefan Vukić, Isidora Vlček i drugi.

Foto: Nemanja Nikolić

Zlatanu je na premijeri društvo pravila supruga Ivana, koja je bežala od kamera. Par se venačao u avgustu 2024. godine.

Zlatan i Ivana na premijeri Foto: Privatna arhiva

Suprugu Ivanu upoznao je na pomalo neobičan način.

- Upoznali smo se preko posla. Ona je PR, slala mi je pitanja za neki intervju i tako je sve krenulo. Iz poslovnog kontakta rodila se ljubav. Uskoro ćemo slaviti dve godine braka, a i pre toga smo živeli zajedno - rekao je Vidović za Helo magazin.

Glumačka postava novog filma Biće novih leta Foto: Matija Tošović i Mila Maksimović

Glumac Zlatan Vidović, koji u filmu igra glavnu mušku ulogu, tumačeći nesnađenog, pomalo naivnog i smotanog Andriju Škrbića, glavu porodice Škrbić, rekao je da će publika uživati gledajući urnebesne avanture jedne naizgled obične porodice.



- Iako zbog svojih suludih odluka dolaze u razne neprilike i čudne životne situacije, Škrbići na kraju, kroz svoje ponovno emotivno povezivanje, podcrtavaju da je porodica nukleus društva i mislim da je to glavna poenta filma. Kao i svaka porodica, i ova ima svoje specifičnosti koje su svima poznate i zato verujem da će se film dopasti svim generacijama. Pozivam publiku da dođe u bioskop i otkrije jednu potpuno drugačiju i, rekao bih, fenomenološku priču o letovanju - izjavio je Vidović.

Crvenim tepihom prošetali su i glumci Denis Murić, Gordan Kičić, profesor Ivan Medenica i drugi.

Film "Biće novih leta" nastao je, kao plod saradnje TS medije i Adrenalina, uz podršku Ministarstva kulture, Filmskog centra Srbije i Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski". Romantična komedija nalazi se na redovnom repertoaru bioskopa širom Srbije od 26. februara.

