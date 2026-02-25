Slušaj vest

Loren Čapin, nekadašnja dečja zvezda i lice jedne od najvoljenijih američkih porodičnih serija pedesetih, preminula je u 80. godini nakon višegodišnje borbe sa rakom.

Tužnu vest potvrdio je njen sin putem društvenih mreža. „Nakon duge i teške borbe tokom proteklih pet godina, došao je trenutak. Moja majka Loren Čapin večeras je preminula posle borbe sa rakom“, napisao je.

Loren Čapin Foto: Facebook/LaurenChapin

Od deteta zvezde do TV ikone

Čapin je karijeru započela veoma rano. Prvu filmsku ulogu ostvarila je uz legendarnu Džudi Garland u filmu A Star Is Born iz 1954. godine. Pojavljivala se i u CBS-ovoj seriji Lux Video Theatre.

Ipak, publika je najviše pamti po ulozi najmlađe ćerke Keti „Kitten“ Anderson u hit seriji Father Knows Best, u kojoj je igrala od 1954. do 1960. godine. Serija je trajala šest sezona, a Čapin je imala samo devet godina kada je dobila tu ulogu.

Loren Čapin Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Na ekranu je delila kadar sa glumačkim velikanima poput Robert Jang , Džejn Vat, Elinor Donahue i Bili Greja.

Rođena je 23. maja 1945. godine u Los Anđelesu. Gluma joj je bila porodična profesija – njena braća, Bili Čapin (poznat po filmu The Night of the Hunter) i Majkl Čapin (It's a Wonderful Life), takođe su bili dečji glumci.