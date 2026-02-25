Umrla čuvena holivudska glumica: Generacije su odrastale uz seriju u kojoj je bila glavna zvezda
Loren Čapin, nekadašnja dečja zvezda i lice jedne od najvoljenijih američkih porodičnih serija pedesetih, preminula je u 80. godini nakon višegodišnje borbe sa rakom.
Tužnu vest potvrdio je njen sin putem društvenih mreža. „Nakon duge i teške borbe tokom proteklih pet godina, došao je trenutak. Moja majka Loren Čapin večeras je preminula posle borbe sa rakom“, napisao je.
Od deteta zvezde do TV ikone
Čapin je karijeru započela veoma rano. Prvu filmsku ulogu ostvarila je uz legendarnu Džudi Garland u filmu A Star Is Born iz 1954. godine. Pojavljivala se i u CBS-ovoj seriji Lux Video Theatre.
Ipak, publika je najviše pamti po ulozi najmlađe ćerke Keti „Kitten“ Anderson u hit seriji Father Knows Best, u kojoj je igrala od 1954. do 1960. godine. Serija je trajala šest sezona, a Čapin je imala samo devet godina kada je dobila tu ulogu.
Na ekranu je delila kadar sa glumačkim velikanima poput Robert Jang , Džejn Vat, Elinor Donahue i Bili Greja.
Rođena je 23. maja 1945. godine u Los Anđelesu. Gluma joj je bila porodična profesija – njena braća, Bili Čapin (poznat po filmu The Night of the Hunter) i Majkl Čapin (It's a Wonderful Life), takođe su bili dečji glumci.