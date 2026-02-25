Slušaj vest

Za takmičenje koje će se u maju održati u Beču, Velika Britanija odabrala je jedno od najneobičnijih imena poslednjih godina – eksperimentalnog muzičara Sema Betla, poznatijeg pod umetničkim imenom Luk Mam No Kompjuter.

BBC je sredinom februara zvanično potvrdio da će upravo on predstavljati Ujedinjeno Kraljevstvo na ovom prestižnom muzičkom takmičenju.

"Smatram da je potpuno ludo što sam se upustio u ovo predivno i divlje putovanje. Oduvek sam bio veliki obožavalac Evrovizije i volim čarobnu radost koju svake godine donosi milionima ljudi. Pridružiti se tom nasleđu i nositi zastavu Ujedinjenog Kraljevstva apsolutna je čast koju shvatam veoma ozbiljno", izjavio je muzičar.

Muzičar koji pravi sopstvene instrumente

Sem Betl (36) je britanski muzičar, producent i inovator koji je međunarodnu publiku osvojio potpuno nekonvencionalnim pristupom muzici. Sam izrađuje sintisajzere i neobične elektronske instrumente, a često nastupa koristeći uređaje koje je lično konstruisao.

Do sada je kreirao orgulje napravljene od Ferbi igračaka, sintisajzer ugrađen u bicikl, kao i klavijature koje izbacuju plamen.

"Dugo sam radio na stvaranju, pisanju i produciranju sopstvenih vizija od samog početka, dokumentujući čitav proces. U svoj nastup uneću svaki delić svoje kreativnosti i jedva čekam da svi čuju i vide šta smo napravili. Nadam se da je Evrovizija spreman za sintezu!", rekao je za BBC.

Od indi rok scene do solo projekta

Sem Betl je karijeru započeo kao frontmen indi rok benda Zajbra, sa kojim je 2015. godine nastupio na festivalu Glastonberi.

Ipak, širu popularnost stekao je kroz solo projekat Luk Mam No Kompjuter (Look Mum No Computer), u okviru kog spaja elektroniku, DIY kulturu i upečatljiv performans, gradeći prepoznatljiv i jedinstven muzički izraz.

