Nakon što je prethodnog proleća uložio prigovor na izdati kazneni nalog Opštinskog kaznenog suda u Zagrebu kojim je bio osuđen na uslovnu kaznu zbog dva kaznena dela neovlašćenog snimanja bivše supruge, ali i socijalne radnice, do Momčila Otaševića (36), poznatog crnogorskog i hrvatskog televizijskog i pozorišnog glumca, sudija nije uspevala da dođe pa se obratila za pomoć zagrebačkoj policiji.

Naime, nakon niza vraćenih sudskih poziva, policajci su Otaševiću uspeli uručiti poziv za sudsko ročište pa je danas s vidnom nelagodom seo na optuženičku klupu zagrebačkog suda zbog samo jednog kaznenog dela. Jer u međuvremenu je bivša partnerka poznata hrvatska glumica Jelena Perčin, a u čiji je hodnik stana, iznad ormarića s brojilima i skrivenog iza dve letvice, 2023. godine postavio mali crni uređaj dimenzija 6 x 8 cm kako bi je prisluškivao, povukla predlog za kaznenim progonom.

No, socijalna radnica D. B., koja je s Otaševićem 27. februara 2023. od 12:45 do 15:18 sati u službenim prostorijama Hrvatskog centra za socijalni rad vodila nejavni razgovor koji je snimio mobilnim bez njenog znanja i odobrenja, a reč je o osobi koja je inače vodila postupak obveznog savjtovanja uoči razvoda glumačkog para, ustrajala je  te je postavila i imovinskopravni zahtev težak 10.000 eura.

Na upit sudije je li razumeo šta mu se stavlja na teret i smatra li se krivim, glumac dvojnog državljanstva odgovorio je da je sve razumeo, ali da se ne krivim ne oseća.

Iako je glumčev advokat predložio, među ostalim, i da se s rasprave isključi javnost radi zaštite porodice, odnosno dece okrivljenih, sudija je taj predlog odbila, navodeći da se kazneno delo odnosi na neovlašteno snimanje radnice CSS-a kao službene osobe. Na idućoj raspravi biće saslušana oštećena D.B., a pregledaće se i snimak spornog snimljenog razgovora. Takođe će se, na predlog obrane, zatražiti od CSS-a postoji li zapisnik navedenog razgovora, s obzirom na to da glumčev advokat ukazuje da se "ne može raditi o neovlaštenom snimanju ako postoji zapisnik istog jer da je time sadržaj tog razgovora onda dostupan i javnosti".

Momčilo Otašević i Jelena Perčin Foto: Printscreen/Instagram

Šta se dešavalo nakon razvoda Momčila Otaševića i Jelene Perčin

Podsetimo, opštinsko krivično tužilaštvo u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv glumca Momčila Otaševića zbog neovlašćenog snimanja bivše supruge, glumice Jelene Perčin.

Kako prenosi portal Index, Opštinski krivični sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu za jedno od dva krivična dela koja su mu se stavljala na teret. Konkretno, reč je o krivičnom delu neovlašćenog zvučnog snimanja i prisluškivanja, što je izazvalo veliku pažnju javnosti, s obzirom na to da se glumac do sada nije javno oglašavao povodom ovog slučaja.

Mediji su ranije objavili da je Momčilo u stanu u kojem je živela Jelena, iznad ormarića sa brojilima za gas i struju, postavio mali crni uređaj dimenzija 6x8 cm, koji je bio sakriven iza dve letvice. Policija je pronašla 10.000 snimaka koji su na taj način nastali.

(Kurir.rs/Jutarnji)

