Endru Mauntbaten-Vindzor je uhapšen 20. februara zbog zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije i povezanosti sa Džefrijem Epštajnom. Od tada mu je naređeno da se ne bavi jedinom aktivnošću koja ga je u poslednje vreme činila srećnom.

Bivši princ Endru Mauntbaten-Vindzor nalazi se već neko vreme u centru skandala zbog povezanosti sa pedofilom Džefrijem Epstajnom.Nakon što ga je kralj Čarls iselio iz luksuzne rezidencije, Endru trenutno boravi na manjem imanju u Sandringemu u Norfolku.

Poslednjih meseci često je viđan kako jaše konja oko imanja Rojal Lodža, što je, prema pisanju britanskih medija, bila jedna od retkih aktivnosti u kojima je uživao.

Međutim, kako piše The Sun, No, sada mu je i ta razbibriga uskraćena.

Navodno mu je zabranjeno jahanje u novom prebivalištu jer je prečesto bio viđen u javnosti, a kraljevska porodica želi da izbegne nove fotografije koje bi mogle izazvati negativne reakcije.

Kako tvrdi izvor, cilj je da se spreči u javnosti da se pojave prizori nasmejanog Endrua na konju, kakvi su ranije snimani u Vindzoru.

princ Endru nakon puštanja iz policije Foto: Andrew Young / East Anglia News Service/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Od hapšenja 20. februara u javnosti je navodno viđen samo jednom.

- Nakon hapšenja prošle nedelje, naređeno mu je da ne jaše. Smatra se da to ostavlja loš utisak. Ne žele da ga vide kako se smeši i ceri na svom konju kao što je to činio u Vindzoru. Ali to je bila jedna od retkih stvari u kojima je zaista uživao, pa što će, pobogu, sad raditi sa svojim vremenom? - izjavio je izvor za The Sun.

