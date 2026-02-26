Beni Blanko sa prljavim stopalima se valja po sofi, a fanovi su zgroženi

Beni Blankoje u trendu ne samo zbog pokretanja nove emisije: držanje prljavih nogu na sofi.

Tridesetsedmogodišnji producent je debitovao sa svojim podkastom „Prijatelji čuvaju tajne“ 24. februara, ali su gledaoci brzo primetili njegov izgled dok se odmarao bos na kauču sa vidljivo prljavim stopalima na jastucima.

Odeljak za komentare na Jutjubu se brzo napunio, a neki fanovi su rekli da bi trebalo da opere noge, dok su drugi taj izgled nazvali „prljavim“.

Pogledajte u galeriji kadrove koji su zgrozili sve:

Beni Blanko sa prljavim stopalima se valja po sofi, a fanovi su zgroženi

"Muka mi je od njegove prljavosti", "Godina je 2026., ali Benni Blanco je još uvek zaglavio u kamenom dobu", "Započeti podcast na ovaj način ostavlja tako loš prvi dojam. Prdi i stavlja prljava stopala na kauč. To je jednostavno odvratno i nepotrebno", "Postoji razlika između smiješnog i odvratnog", bili su neki od komentara.

Taj trenutak nije bio jedina kontroverzna stvar u vezi sa pilotom, jer je na sredini epizode ​​Blanko namerno dao gas na kameru. Kritičari na X nisu mogli a da ne dovedu u pitanje njegovu verenicu, izbor Selene Gomez da se uda za njega.

Pogledajte u galeriji i fotografije rituala za tuširanje:

Ritual uz tuširanje verenika Selene Gomez, Benija Blanka

Gomez je kasnije objavila video na svojim Instagram pričama kako se ljubi sa Blankom i napisala da se svakim danom "sve više zaljubljuje" u njega.

Blanko je ranije govorio o svojoj higijeni u intervjuu 2024. godine, otkrivajući da se ne tušira ​​svakodnevno i da izbegava često pranje šampononom, verujući da je prirodnim uljima potrebno vreme da se nadoknade.

