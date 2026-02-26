Pljuvala Srbe, nazivala nas genocidnim narodom, a deda joj nacista: Nekad bila najmoćnija u Americi, a sad propala
Čelzi Handler, jedna od najkontroverznih voditeljki možda više nije svetska zvezda kao nekada, ali i dalje uspeva da podigne prašinu na mrežama.
Danas je fokusiranija na svoj podkast i stan-up karijeru, s obzirom da je odavno ne žele na televiziji nakon niza kontroverzi koje su joj uništile karijeru.
Međutim, njeni poslovni potezi, po svemu sudeći, ne dopadaju se ljudima.
"Odslušao sam podkast s mišlju da mi se neće dopasti, završilo se tako što je mrzim", samo je jedan od stotina hiljada komentara koji se mogu pročitati na mrežama.
Pogledajte kako danas izgleda:
U prošlosti se podjednako pisalo i o njenom burnom ljubavnom životu, te je tako bila sa Tedom Harbertom (bivši predsednik NBC mreže), 50 Centom, Andreom Balazsom (milijarder i hotelski magnat), i mnogim drugim moćnim muškarcima. Ali joj čak ni oni nisu mogli spasiti umiruću karijeru.
U jednom trenutku su njeni rejtinzi bili toliko niski da nije imala koga da pozove u emisiju. Hendlerovu su svojevremeno optužili za se*sualno uznemiravanje, a voditeljka se pravdala rečima da je "svoje goste hvatala za grudi čisto prijateljski". No, zbog ovakvog ponašanja joj je Netliks umalo otkazao snimanje dokumentaraca.
Javno promoviše narkotike, veze sa narko dilerima, a hvalila se i brojem abortusa koje je imala. Takođe su problematične bile i njene izjave na konto osoba koje se bore sa poremećajima u ishrani.
Javno je prozivala predsednike, hvalila se "privilegijama belaca", neretko imala transfobične komentare, ali to nije sve.
Vređala Srbe
Čelsi Hedler je inače bila i jedna od najomraženijih osoba u Srbiji i to u vreme kada se u javnosti pričalo o poslednjem koncertu Ejmi Vajnhaus koji se, nažalost, održao u Beogradu pre nego što je preminula.
Tada je javno izrazila čuđenje što je Srbima uopšte dozvoljeno da idu na koncerte i što imaju Fejsbuk.
"Znate šta, vaša zemlja je sramota i razočaranje", rekla je komičarka, dok je njen kolega izrazio čuđenje što Srbi koncert nazivaju katastrofom s obzirom da je to "zemlja u kojoj se dogodio genocid i etničko čišćenje".
Ironija je što je Čelzi u nekoj od narednih godina otkrila da je zapravo njen deda bio nacista i da je služio Adolfu Hitleru, a mnogi su komentarisali da je možda baš u tome stvar pa toliko mrzi Srbe.
(Kurir.rs/Mondo)
