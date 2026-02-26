Slušaj vest

Čelzi Handler, jedna od najkontroverznih voditeljki možda više nije svetska zvezda kao nekada, ali i dalje uspeva da podigne prašinu na mrežama.

Danas je fokusiranija na svoj podkast i stan-up karijeru, s obzirom da je odavno ne žele na televiziji nakon niza kontroverzi koje su joj uništile karijeru.

Međutim, njeni poslovni potezi, po svemu sudeći, ne dopadaju se ljudima.

"Odslušao sam podkast s mišlju da mi se neće dopasti, završilo se tako što je mrzim", samo je jedan od stotina hiljada komentara koji se mogu pročitati na mrežama.

U prošlosti se podjednako pisalo i o njenom burnom ljubavnom životu, te je tako bila sa Tedom Harbertom (bivši predsednik NBC mreže), 50 Centom, Andreom Balazsom (milijarder i hotelski magnat), i mnogim drugim moćnim muškarcima. Ali joj čak ni oni nisu mogli spasiti umiruću karijeru.

U jednom trenutku su njeni rejtinzi bili toliko niski da nije imala koga da pozove u emisiju. Hendlerovu su svojevremeno optužili za se*sualno uznemiravanje, a voditeljka se pravdala rečima da je "svoje goste hvatala za grudi čisto prijateljski". No, zbog ovakvog ponašanja joj je Netliks umalo otkazao snimanje dokumentaraca.

Čelzi Handler Foto: E! Entertainment / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Javno promoviše narkotike, veze sa narko dilerima, a hvalila se i brojem abortusa koje je imala. Takođe su problematične bile i njene izjave na konto osoba koje se bore sa poremećajima u ishrani.

Javno je prozivala predsednike, hvalila se "privilegijama belaca", neretko imala transfobične komentare, ali to nije sve.

Vređala Srbe

Čelsi Hedler je inače bila i jedna od najomraženijih osoba u Srbiji i to u vreme kada se u javnosti pričalo o poslednjem koncertu Ejmi Vajnhaus koji se, nažalost, održao u Beogradu pre nego što je preminula.

Ejmi Vajnhaus je psolednji koncert održala u Beogradu Foto: Profimedia

Tada je javno izrazila čuđenje što je Srbima uopšte dozvoljeno da idu na koncerte i što imaju Fejsbuk.

"Znate šta, vaša zemlja je sramota i razočaranje", rekla je komičarka, dok je njen kolega izrazio čuđenje što Srbi koncert nazivaju katastrofom s obzirom da je to "zemlja u kojoj se dogodio genocid i etničko čišćenje".

Ironija je što je Čelzi u nekoj od narednih godina otkrila da je zapravo njen deda bio nacista i da je služio Adolfu Hitleru, a mnogi su komentarisali da je možda baš u tome stvar pa toliko mrzi Srbe.

