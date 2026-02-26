Bjanka Ćensori se šepuri u oskudnoj suknji i topu

Bjanka Ćensori se šepuri u oskudnoj suknji i topu koji ističe njene grudi. I to nije ništa novo za nju, ali ono što je iznad ramena trebalo bi da privuče pažnju svima ovde.

Pogledajte u galeriji fotografije supruge Kanje Vesta kako izlazi u sredu u Los Anđelesu... ima ružičastu kosu!!!

Bjanka Ćensori se šepuri u oskudnoj suknji i topu

Boja kose je drugačija, ali sve ostalo je ista stara Bjanka - puno grudi i puno nogu - zahvaljujući srebrnoj mini suknji i topu koji više liči na grudnjak nego na tradicionalnu majicu.

Bjanka je nedavno imala dugu, tamnu kosu kada smo je videli kako ide u medicinski spa centar u Los Anđelesu za Dan zaljubljenih... ali sada je skratila kosu na piksi frizuru i ofarbala je u ružičasto.

Nema informacija o tome šta je inspirisalo Bjanku da promeni frizuru... ali je bila na putu ka umetničkoj izložbi u hotelu Ruzvelt kada su je fotografi uslikali.

