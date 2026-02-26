Slušaj vest

RTS je objavio i prve video-snimke svih takmičara koji će večeras nastupiti na takmičenju Pesma za Evroviziju, dok publika sa nestrpljenjem iščekuje koje će kompozicije izboriti mesto u završnici.

Drugo polufinalno veče festivala "Pesma za Evroviziju 2026" na programu je večeras od 21 čas na Prvom programu RTS-a. Izvođači su prethodnih dana intenzivno radili na scenskom nastupu, koreografiji i vokalnoj pripremi, sa jasnim ciljem - da se domognu finala i dobiju šansu da predstavljaju Srbiju u Beču.

Anketa

Da li pratite Pesmu za Evroviziju?

Žanrovski šareno prvo polufinale

Večerašnji program donosi raznovrsne muzičke stilove. RTS je ekskluzivno podelio prve kadrove sa proba, a ostaje da se vidi kojih će sedam pesama osvojiti i gledaoce i žiri.

Glasanjem publike i žirija, tokom večerašnjeg drugog polufinala, 12 učesnika će se boriti za još sedam mesta u finalu:

Anketa

Ko su vaši favoriti druge polufinalne večeri PZE 2026?

1. Aleksandar Radojević - "Sudbina"

2. Milica Burazer - "Svima vama treba mama"

3. Sanja Aleksić - "Ko me proba"


4. Lu-ka - "Veruj"


5. Jack Lupino - "Adrenalin"


6. Zona - "Čairi"


7. Brat Pelin - "Fräulein"


8. GemiNNi - "Metar sreće"


9. Avgust - "Jabuka"


10. Harem Girls x Ivana Krunić - "Bom bom"


11. Aleksandra Sekulić - "Kule"


12. Lavina - "Kraj mene"

Ako vas zanima kako su izgledali nastupi prve večeri možete pogledati OVDE:

Ne propustitePop kulturaVečeras je drugo polufinale PZE 2026: Ovih 12 takmičara će nastupiti, sve smo bliže predstavniku Srbije na Evroviziji (Anketa)
PZE.jpg
Pop kulturaEvo o čemu govori pesma "Jugoslavija" zbog koje lažna država Kosovo traži diskvalifikaciju Zejne: Tekst sama napisala, a njena poruka pala u senku
Zejna Murkić na PZE 2026
ZanimljivostiOtkazano emitovanje kviza "Superpotera": Ove nedelje se neće prikazivati, RTS otkrio razlog
Superpotera
KulturaEvrovizijska senzacija stiže u Srbiju: Grčki predstavnik Akylas specijalni gost finala PZE 2026
Akylas, gost iznenađenja na PZE 2026
Pop kulturaSandra Perović o incidentu pred prvo polufinale PZE 2026: Otkrila sve o padu krana i drami u studiju RTS
Sandra Perović

 Bonus video: Zejna dala 10.000 evra za nastup

Zejna dala 10 hiljada evra za nastup: Evo sta je bilo najskuplje Izvor: MONDO