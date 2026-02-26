Slušaj vest

RTS je objavio i prve video-snimke svih takmičara koji će večeras nastupiti na takmičenju Pesma za Evroviziju, dok publika sa nestrpljenjem iščekuje koje će kompozicije izboriti mesto u završnici.

Drugo polufinalno veče festivala "Pesma za Evroviziju 2026" na programu je večeras od 21 čas na Prvom programu RTS-a. Izvođači su prethodnih dana intenzivno radili na scenskom nastupu, koreografiji i vokalnoj pripremi, sa jasnim ciljem - da se domognu finala i dobiju šansu da predstavljaju Srbiju u Beču.

Anketa Da li pratite Pesmu za Evroviziju? Ne, odavno sam prestao/la da gledam 71.02% Da, jedva čekam 28.98%

Žanrovski šareno prvo polufinale

Večerašnji program donosi raznovrsne muzičke stilove. RTS je ekskluzivno podelio prve kadrove sa proba, a ostaje da se vidi kojih će sedam pesama osvojiti i gledaoce i žiri.

Glasanjem publike i žirija, tokom večerašnjeg drugog polufinala, 12 učesnika će se boriti za još sedam mesta u finalu:

Anketa Ko su vaši favoriti druge polufinalne večeri PZE 2026? Brat Pelin - Fräulein 22.41% Zona - Čairi 18.97% Harem Girls x Ivana - Bom Bom 17.24% LAVINA - Kraj mene 10.34% Sanja Aleksić - Ko me proba 8.62% Jack Lupino - Adrenalin 8.62% Milica Burazer - Svima vama treba mama 5.17% LU-KA - Veruj 3.45% Aleksandar - Sudbina 1.72% Avgust - Jabuka 1.72% Aleksandra Sekulić - Kule 1.72% Geminni - Metar sreće 0%

1. Aleksandar Radojević - "Sudbina"

2. Milica Burazer - "Svima vama treba mama"

3. Sanja Aleksić - "Ko me proba"



4. Lu-ka - "Veruj"



5. Jack Lupino - "Adrenalin"



6. Zona - "Čairi"



7. Brat Pelin - "Fräulein"



8. GemiNNi - "Metar sreće"



9. Avgust - "Jabuka"



10. Harem Girls x Ivana Krunić - "Bom bom"



11. Aleksandra Sekulić - "Kule"



12. Lavina - "Kraj mene"

Ako vas zanima kako su izgledali nastupi prve večeri možete pogledati OVDE:

Bonus video: Zejna dala 10.000 evra za nastup