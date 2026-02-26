RTS objavio snimke nastupa sa generalne probe PZE 2026: Evo šta ćemo sve videti na velikoj sceni u drugom polufinalu
RTS je objavio i prve video-snimke svih takmičara koji će večeras nastupiti na takmičenju Pesma za Evroviziju, dok publika sa nestrpljenjem iščekuje koje će kompozicije izboriti mesto u završnici.
Drugo polufinalno veče festivala "Pesma za Evroviziju 2026" na programu je večeras od 21 čas na Prvom programu RTS-a. Izvođači su prethodnih dana intenzivno radili na scenskom nastupu, koreografiji i vokalnoj pripremi, sa jasnim ciljem - da se domognu finala i dobiju šansu da predstavljaju Srbiju u Beču.
Da li pratite Pesmu za Evroviziju?
Žanrovski šareno prvo polufinale
Večerašnji program donosi raznovrsne muzičke stilove. RTS je ekskluzivno podelio prve kadrove sa proba, a ostaje da se vidi kojih će sedam pesama osvojiti i gledaoce i žiri.
Glasanjem publike i žirija, tokom večerašnjeg drugog polufinala, 12 učesnika će se boriti za još sedam mesta u finalu:
Ko su vaši favoriti druge polufinalne večeri PZE 2026?
1. Aleksandar Radojević - "Sudbina"
2. Milica Burazer - "Svima vama treba mama"
3. Sanja Aleksić - "Ko me proba"
4. Lu-ka - "Veruj"
5. Jack Lupino - "Adrenalin"
6. Zona - "Čairi"
7. Brat Pelin - "Fräulein"
8. GemiNNi - "Metar sreće"
9. Avgust - "Jabuka"
10. Harem Girls x Ivana Krunić - "Bom bom"
11. Aleksandra Sekulić - "Kule"
12. Lavina - "Kraj mene"
