U subotu 28. februara 14 takmičara boriće se za kartu za Beč, gde će imati priliku da predstavlja Srbiju na popularnom takmičenju Evrovizija. Dve polufinalne večeri takmičenja Pesma za Evorviziju bile su napete, a mnogi su ostali razočarani što njihovi favoriti nisu prošli dalje. Međutim, mesta je bilo samo za njih 14.

Da favoriti često ne prođu dalje i ne brane boje Srbije na popularnom takmičenju svedoče i mnoge naše zvezde. Tako je na ranijem takmičenju Beovizija, koja se organizovala na teritoriji tadašnje Srbije i Crne gore jedna pesma privukla veliku pažnju.

Ta pesma takmičila se 2006. godine na Beoviziji, a iako se našla na drugom mestu, postigla je neverovatan uspeh, te se i danas skoro 17 godina kasnije priča o njoj. Posebno je zanimljivo da ona nosi titulu "najskuplje plaćene pesme na estradi".

U pitanju je pesma Ane Nikolić "Romale, romali", koju je radio čuveni frontmen pilota Kiki Lesendrić.

Najskuplje plaćene pesme na estradi

Pesma "Romale, romali" napravljena je za takmičenje "Beovizija", a u muzičkim krugvima priča se da je nijedna pesma nije skuplja od nje. Ana Nikolić je tada samo za pesmu Kikiju Lesendriću platila 30.000 evra, ali je taj novac i te kako vredeo. Zahvaljujući ovom hitu, koji i dan danas slušamo na žurkama i proslavama, popularna pevačica zaradila je oko 300.000 evra.

Skandal sa Kikijem Lesandrićem

Iako nije tajna da je ova pesma Ani donela veliki uspeh, kako finansijski, tako i muzički, taj uspeh obeležen je crnom mrljom, velikim skandalom koji je 2006. godinu potresao region. Popularni hit bio je razlog raskola poznate pevačice i Kikija Lesendrića, a o tome je on i govorio.

Zoran Kiki Lesendrić Foto: ATA images

- Ima puno pesama koje su autorima donele malo, a izvođaču puno. Uvek je disproporcija prisutna. Ja sam hiljadu puta radio pesmu za nula. Obično radim sa ljudima ili za pare ili džabe, ako su mi prijatelji, ispod časti mi je da im naplatim, a s druge strane ako smo u poslovnom odnosu, okej. Sa Anom je bila vrlo specifična situacija, iako je ona totalno „simpa“ bila u to vreme. Trebalo je da radim čitav album, pa je onda ispalo da je ostala samo ta pesma, onda je sa moje strane ljutnja dovela do toga da podignem cenu drastično i da se to prihvati, ali nema veze, rezultat je bio dobar i za nju i za mene - rekao je poznati muzičar i dodao:

- Bio sam bezobrazan i taj bezobrazluk je naplaćen, a sa druge strane, trebalo je da radim ceo album, pa se vratio Mili, bio sam ljut i odvalio sam cenu koja je bila opravdana.

Marina Tucaković i Ljilja Jorgovanović Foto: Arhiva

Kiki Lesendrić je otkrio i da li je cena pesme bila opravdana:

- Bilo je jako skupo raditi produkciju u to vreme, Marina je bila takođe skupa, kao i Ljilja Jorgovanović, pesma je svakako opravdala cenu i njoj je donela novac.

Značenje reči "romale" i "romali"

Iako je frontmen "Pilota" radio popularnu pesmu, nije tajna da je Marina Tucaković zajedno sa Ljiljom Jorgovanović bila potpisana kao autor teksta. Mnogo se spekulisalo šta znače reči "romale" i "romali", a nekoliko ideja tada su bile jako popularni.

Ove reči povezivane su sa osnivačima Rima Romula i Rema, ali i sa reči "Rom" koja ima značenje čovek iz romskog jezika.

Foto: YouTube/Ana Nikolić

Ipak, misteriju o značenju ove reči razrešila je CecaRažnatović kada je govorila o svom velikom hitu iz 2016. godine "Didule", za koji je tekst takođe pisala Marina Tucaković.

- Isto što i romale-romali, điđi-miđi... - objasnila je Ceca kada su je pitali šta znači "didule".

"Romale, romali" postigla je veliku slavu i pogurao je uspeh albuma "Devojka od čokolade" koji je obeležio Aninu karijeru. Ipak, nju je obeležio skandal i na samoj "Beoviziji". Mnogi su očekivali da će Ana dobiti priliku da nas predstavlja u Grčkoj te godine, a onda se našla na drugom mestu na "Beoviziji", odmah iza pesme "Ludi letnji ples" grupe "Flamingosi".

Grupa Flamingosi nastupala je 2006. godine na Beoviziji sa pesmom Ludi letnji ples Foto: Printscreen

Međutim, uprkos očiglednoj dominaciji ove dve pesme na "Beoviziji", nijedna od njih dve nije otišla da predstavlja Srbiju. Žiri iz Crne Gore tada nije dao niti jedan glas našim izvođačima, te je na takmičenje otišla njihova grupa "No name" sa pesmom „Moja ljubavi“.

Kako je Ana Nikolić podnela poraz?

Pevačica se jako radovala odlasku na Evroviziju i bila je sigurna da če predstavljati Srbiju i Crnu Goru u Grčkoj. Kada nije uspela da prođe na takmičenje bila je vrlo razočarana.

Foto: YouTube/Ana Nikolić

- Bila je greota što ta pesma nije prošla. Te godine "Evrovizija" se održavala u Atini, ja sam čak htela i da pevam na grčkom, sve je bilo lepo smišljeno. Ta pesma meni uopšte nije donela novac. Ja sam se posle lečila jer nisam pobedila, a svima drugima je donela pare - rekla je Ana tada.

Ana Nikolić na Beoviziji učestvovala umesto Nataše Bekvalac Tri godine nakon što se sa pesmom "Romale,romali" takmičila na "Beoviziji", Ana Nikolić se ponovo pojavila na sceni popularnog tamičenja. Ovaj put je pevala pesmu "Bili smo najlepši", koja nije bila namenjena njoj. Pesmu je trebalo da otpeva Nataša Bekvalac, ali je ona zbog zdravstvenih problema morala da odustane, te je Nikolićeva zamenila.

