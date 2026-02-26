Progovorila ćerka Rob Rajnera: Evo kad je poslednji put videla oca pre stravičnog ubistva
Ćerka Roba Rajnera progovorila je prvi put nakon tragične smrti svog oca i maćehe, otkrivši da ih je videla samo dan pre nego što su brutalno ubijeni.
Tragedija u Brentvudu: Rajnerovi pronađeni mrtvi
Trejsi Rajner, 61, koja je bila usvojena od strane Roba tokom njegovog braka sa Peni Maršal, rekla je da ju je vest o ubistvu ostavila bez teksta.
– Dolazim iz najbolje porodice ikada. Ne znam šta da kažem. Šokirana sam – izjavila je, dodajući da je oca videla na porodičnom okupljanju samo dan pre užasnog napada nožem.
Legendarni režiser, koji je bio oženjen sa Peni Maršal od 1971. do 1981. godine, bio je otac po usvajanju Trejsi. Njih dvoje – Rob, 78, i njegova supruga Mišel, 68 – pronađeni mrtvi u svojoj impozantnoj kući u Brentvudu, vrednoj 13,5 miliona dolara. Tela su otkrila njihova druga ćerka, Romi, 28, sa presečenim grlima.
Sin optužen za ubistvo
Najmlađi sin, Nik, 32, uhapšen je i optužen za ubistvo. Policija Los Anđelesa saopštila je da je Nik zadržan u zatvoru Parker Center uz kauciju od četiri miliona dolara. Prema izveštajima, sukob u porodici počeo je na Hanuka žurci u subotu veče, koju je priredio Konan O’Brajen, a nesuglasice su se nastavile tokom noći u kući porodice.
Nik je od 2016. retko viđen u javnosti, nakon što je otvoreno govorio o svojoj borbi sa zavisnošću od droga. Prvi put je išao u rehabilitaciju sa 25 godina, a u jednom periodu života bio je i beskućnik.
Istraga u toku
Los Anđeleska policija istražuje smrt kao navodno ubistvo. Alan Hamilton, zamenik šefa LAPD-a, izjavio je da će razgovarati sa nekoliko članova porodice. Na imanju nije primećen nikakav znak provale, a Romi je policiji navela da „član porodice treba da bude osumnjičen jer je opasan“.
Ubistvo Roba Reinera i njegove supruge šokiralo je Holivud, dok svet i dalje pokušava da shvati razmere tragedije u jednoj od najpoznatijih filmskih porodica.
