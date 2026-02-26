Slušaj vest

Francusko izdanje prestižnog časopisa Vanity Fair France obradovalo je svoje pratioce objavom koja spaja svetove visoke mode i filma. Ekskluzivni video sa snimanja za editorijal sa glavnim zvezdama predstojećeg filma „Fantom iz opere“ – Devom Kasel i Žilijenom de Sen Žanom – podeljen je na zvaničnom Instagram profilu.

Objava je brzo postala viralna, privlačeći pažnju zbog svoje estetike, ali i zbog slavnog nasleđa mlade glumice.

Iza kulisa glamuroznog snimanja

Kratki video, stilizovan kao stari evropski film, vodi gledaoce iza kulisa snimanja ispunjenog romantikom i suptilnom napetošću. Deva Kasel, ćerka glumačkih ikona Monike Beluči i Vensana Kasela, i njen kolega Žilijen de Sen Žan prikazani su u nizu elegantnih i zavodljivih scena.

Od slabo osvetljenog bara i intimne večere do vožnje crvenim kabrioletom ulicama Pariza – svaki kadar zrači bezvremenskom elegancijom. Vizuelni identitet savršeno najavljuje atmosferu filma, čija se premijera, prema objavi, očekuje 23. septembra.

Hemija između mladih glumaca je očigledna, a modne kombinacije – od klasičnih crnih haljina do besprekorno skrojenih odela – dodatno ističu glamur po kome je Vanity Fair poznat.

Između oduševljenja i poređenja

Objava je izazvala lavinu komentara – od oduševljenja do neizbežnih poređenja. Mnogi su istakli vizuelni sjaj editorijala, komentarišući: „Kakvo neverovatno snimanje!“

Međutim, deo diskusije se fokusirao na Devu Kasel i njeno poznato poreklo. Neki komentari su tvrdili da joj nedostaje „magnetizam i senzualnost njene majke“, dok su drugi otvoreno prozivali nepotizam. Takve reakcije nisu neuobičajene kada deca poznatih roditelja grade karijeru u industriji zabave.

S druge strane, bilo je i onih koji su verovali da je mlada glumica podjednako, ili čak i više, fotogenična od svoje majke. Zanimljivo je da je pažnju privukao i Žilijen de Sen Žan, a jedan korisnik se našalio da liči na sina Džonija Depa i Kirana Kalkina.

