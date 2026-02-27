Kasete su ljudi kupovali kao ludi, a sada vrede i 50.000 dolara: Pogledajte stare kutije da li imate neki primerak
Ako imate staru kolekciju kaseta koja se nalazi u kutiji, podrumu ili tavanu, možda imate predmet koji danas vredi hiljade - čak i desetine hiljada - dolara. Evo 13 kaseta koje su postale pravi dragulji za kolekcionare.
1. The Black Album – Prince
Album je trebalo da bude objavljen 1987. godine, ali ga je Prins povukao iz distribucije neposredno pre objavljivanja. Mali broj promotivnih primeraka je od tada procureo.
Vrednost: Oko 5.000 dolara, a jedan primerak je prodat za 8.750 dolara 2017. godine.
2. Licensed to Ill – Beastie Boys
Prvo izdanje iz 1986. godine je danas retkost.
Vrednost: Do 1.500 dolara ako je fabrički zapečaćeno. Polovni primerci mogu dostići cenu od 25 do 50 dolara.
3. Deftons - Deftons
Samo 15 primeraka ove demo trake je proizvedeno 1992. godine.
Vrednost: Jedan primerak je prodat 2024. godine za 5.000 dolara.
4. Ten – Pearl Jam
Debitantski album sa hitovima poput „Even Flow“ i „Black“.
Vrednost: Zapečaćena prva izdanja mogu dostići cenu do 4.000 dolara, dok se sačuvani primerci kreću između 400 i 700 dolara.
5. Illmatic – Nas
Jedan od najuticajnijih hip-hop albuma svih vremena.
Vrednost: Do 900 dolara za zapečaćenu kasetu, oko 100 dolara za polovnu.
6. The Versace Experience - Prelude 2 Gold – Prince
Promotivna kaseta podeljena na Versace sajmu u Parizu 1995. godine.
Vrednost: Oko 4.000 dolara.
7. Adult Diversion – Alvvays
Retko izdanje objavljeno pre potpisivanja ugovora sa velikom izdavačkom kućom.
Vrednost: Preko 3.400 dolara.
8. Nevermind – Nirvana
Kultni album koji je definisao 1990-te.
Vrednost: Do 1.500 dolara za zapečaćene primerke.
9. Infinite – Eminem
Rani Eminemovi radovi iz ograničenog izdanja.
Vrednost: Kolekcionarski setovi se nude za oko 2.000 dolara.
10. Phish – Phish
Rana, samostalno objavljena kaseta benda.
Vrednost: Primerak u veoma dobrom stanju prodat 2024. godine za 1.200 dolara.
11. Man in the Mirror – Majkl Džekson
Originalna demo kaseta ovog hita je izuzetno retka.
Procenjena vrednost: Između 30.000 i 50.000 dolara.
12. Xero – Linkin Park (rani naziv benda je bio Xero)
Retko demo izdanje iz perioda pre svetske slave.
Vrednost: Prodato za 4.500 dolara.
13. Čovek koji je prodao svet – Dejvid Bouvi
Britanska verzija ovog albuma je posebno tražena među kolekcionarima.
Vrednost: Oko 200 dolara u dobrom stanju.
