Ako imate staru kolekciju kaseta koja se nalazi u kutiji, podrumu ili tavanu, možda imate predmet koji danas vredi hiljade - čak i desetine hiljada - dolara. Evo 13 kaseta koje su postale pravi dragulji za kolekcionare.

1. The Black Album – Prince

Album je trebalo da bude objavljen 1987. godine, ali ga je Prins povukao iz distribucije neposredno pre objavljivanja. Mali broj promotivnih primeraka je od tada procureo.

Vrednost: Oko 5.000 dolara, a jedan primerak je prodat za 8.750 dolara 2017. godine.

2. Licensed to Ill – Beastie Boys

Prvo izdanje iz 1986. godine je danas retkost.

Vrednost: Do 1.500 dolara ako je fabrički zapečaćeno. Polovni primerci mogu dostići cenu od 25 do 50 dolara.

Foto: Prostock-studio / Alamy / Profimedia

3. Deftons - Deftons

Samo 15 primeraka ove demo trake je proizvedeno 1992. godine.

Vrednost: Jedan primerak je prodat 2024. godine za 5.000 dolara.

4. Ten – Pearl Jam

Debitantski album sa hitovima poput „Even Flow“ i „Black“.

Vrednost: Zapečaćena prva izdanja mogu dostići cenu do 4.000 dolara, dok se sačuvani primerci kreću između 400 i 700 dolara.

5. Illmatic – Nas

Jedan od najuticajnijih hip-hop albuma svih vremena.

Vrednost: Do 900 dolara za zapečaćenu kasetu, oko 100 dolara za polovnu.

6. The Versace Experience - Prelude 2 Gold – Prince

Promotivna kaseta podeljena na Versace sajmu u Parizu 1995. godine.

Vrednost: Oko 4.000 dolara.

7. Adult Diversion – Alvvays

Foto: Yury Shirokov / Alamy / Profimedia

Retko izdanje objavljeno pre potpisivanja ugovora sa velikom izdavačkom kućom.

Vrednost: Preko 3.400 dolara.

8. Nevermind – Nirvana

Kultni album koji je definisao 1990-te.

Vrednost: Do 1.500 dolara za zapečaćene primerke.

9. Infinite – Eminem

Rani Eminemovi radovi iz ograničenog izdanja.

Vrednost: Kolekcionarski setovi se nude za oko 2.000 dolara.

10. Phish – Phish

Rana, samostalno objavljena kaseta benda.

Vrednost: Primerak u veoma dobrom stanju prodat 2024. godine za 1.200 dolara.

11. Man in the Mirror – Majkl Džekson

Originalna demo kaseta ovog hita je izuzetno retka.

Procenjena vrednost: Između 30.000 i 50.000 dolara.

12. Xero – Linkin Park (rani naziv benda je bio Xero)

Foto: Profimedia

Retko demo izdanje iz perioda pre svetske slave.

Vrednost: Prodato za 4.500 dolara.

13. Čovek koji je prodao svet – Dejvid Bouvi

Britanska verzija ovog albuma je posebno tražena među kolekcionarima.

Vrednost: Oko 200 dolara u dobrom stanju.

