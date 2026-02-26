Ovo je redosled takmičara u drugom polufinalu PZE 2026: Njih 7 će proći u veliko finale
Drugo polufinalno veče festivala Pesma za Evroviziju 2026 održava se večeras od 21 sat na prvom programu RTS, a atmosfera pred takmičenje dostiže vrhunac. Učesnici su intenzivno radili na scenografiji, koreografiji i vokalnim interpretacijama, s ciljem da izbore mesto u finalu i priliku da predstavljaju Srbiju u Beču na jubilarnoj 70. Evroviziji.
Večeras će se publici predstaviti 12 takmičara, a njih 7 će se pridružiti u finalu prethodno sedmoro izabranih finalista koji su debitovali prve polufinalne večeri.
Večeras nastupaju:
1.Aleksandar - Sudbina
2. Milica Burazer - Svima vama treba mama
3. Sanja Aleksić - Ko me proba
4. LU-KA - Veruj
5. Jack Lupino - Adrenalin
6. Zona - Čairi
7. Brat Pelin - Fräulein
8. Geminni - Metar sreće
9. Avgust - Jabuka
10. Harem Girls x Ivana - Bom Bom
11. Aleksandra Sekulić - Kule
12. LAVINA - Kraj mene
Kroz sve tri takmičarske večeri na glavnoj sceni gledaoce će voditi Kristina Radenković i Dragana Kosjerina Perduv, a u takozvanom grin rumu sa takmičarima će se družiti Stefan Popović.
Direktan prenos drugog polufinala počinje u 21 čas, a gledaoci će moći da prate festival na RTS 1, RTS Svet i RTS Planeti.