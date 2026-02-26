Slušaj vest

Drugo polufinalno veče festivala Pesma za Evroviziju 2026 održava se večeras od 21 sat na prvom programu RTS, a atmosfera pred takmičenje dostiže vrhunac. Učesnici su intenzivno radili na scenografiji, koreografiji i vokalnim interpretacijama, s ciljem da izbore mesto u finalu i priliku da predstavljaju Srbiju u Beču na jubilarnoj 70. Evroviziji.

Večeras će se publici predstaviti 12 takmičara, a njih 7 će se pridružiti u finalu prethodno sedmoro izabranih finalista koji su debitovali prve polufinalne večeri.

1/5 Vidi galeriju Kristina Radenković i Dragana Kosjerina Perduv na prvom polufinalu PZE 2026 Foto: Printscreen/RTS

Večeras nastupaju:

1.Aleksandar - Sudbina

2. Milica Burazer - Svima vama treba mama

3. Sanja Aleksić - Ko me proba

4. LU-KA - Veruj

5. Jack Lupino - Adrenalin

6. Zona - Čairi

7. Brat Pelin - Fräulein

8. Geminni - Metar sreće

9. Avgust - Jabuka

10. Harem Girls x Ivana - Bom Bom

11. Aleksandra Sekulić - Kule

12. LAVINA - Kraj mene

Kroz sve tri takmičarske večeri na glavnoj sceni gledaoce će voditi Kristina Radenković i Dragana Kosjerina Perduv, a u takozvanom grin rumu sa takmičarima će se družiti Stefan Popović.

Direktan prenos drugog polufinala počinje u 21 čas, a gledaoci će moći da prate festival na RTS 1, RTS Svet i RTS Planeti.