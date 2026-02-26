Slušaj vest

Drugo polufinale Pesme za Evroviziju 2026 održava se večeras, a baš kao i u prvom polufinalu, predstaviće nam se 12 takmičara, od kojih sedmoro prolazi u finale.

Način izbora tokom sve tri večeri takmičenja uključuje glasove TV gledalaca (SMS poruke) i glasove stručnog žirija, od kojih se svaki vrednuje ravnomerno u odnosu 1:1, odnosno 50 odsto glasova od TV publike, a 50 odsto od stručnog žirija.

Glasanje publike (SMS)

Publika glasa slanjem SMS poruka za jednu od izvedenih kompozicija, i to tako što na broj 5556 pošalje redni broj nastupa svog favorita na PZE.

Glasanje traje 15 minuta.

Sa jednog broja može se poslati najviše 20 poruka.

Poeni se dodeljuju po istom sistemu (12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1).

U slučaju izjednačenja po broju SMS glasova, prednost ima kompozicija koja je imala više glasova na desetominutnom preseku, a ako je i tada isto – na petominutnom preseku.

Glasanje žirija Svaki član žirija dodeljuje poene za 10 od 12 kompozicija, po sledećem sistemu:

12 poena – 1. mesto

10 poena – 2. mesto

8 poena – 3. mesto

7 poena – 4. mesto

6 poena – 5. mesto

5 poena – 6. mesto

4 poena – 7. mesto

3 poena – 8. mesto

2 poena – 9. mesto

1 poen – 10. mesto

(9 i 11 poena se ne dodeljuju)

U slučaju istog broja poena, prednost ima kompozicija sa više viših ocena (više dvanaestica, zatim desetki itd.). Ako je i tada izjednačeno, odlučuje predsednik žirija.

Konačni plasman – polufinale

Konačni rezultat dobija se sabiranjem poena žirija i publike.

U slučaju istog ukupnog broja poena, prednost ima kompozicija sa više poena publike.

U polufinalima se objavljuju samo imena finalista, bez objave plasmana i osvojenih poena. Detaljni rezultati biće objavljeni nakon finala na sajtu RTS-a.

Finale i pobednik

Način glasanja u finalu isti je kao u polufinalu.

Pobednik je kompozicija koja osvoji najveći ukupan broj poena (žiri + publika).

U slučaju tehničkih problema sa SMS glasanjem, konačan plasman može biti određen isključivo na osnovu glasova žirija.

