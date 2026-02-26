Slušaj vest

Beni Blanko, američki producent i suprug Selene Gomez, našao se na meti kritika kada je objavio prvu epizodu svog podkasta. Međutim, ne zbog onoga o čemu je pričao, već su ljudi bili zgroženi time što je imao prljave noge i time što je ispustio gas u mikrofon.Njegova supruga odmah je stala u njegovu odbranu nakon što su svi počeli da je prozivaju kako uopšte može da bude s njim.

1/5 Vidi galeriju Beni Blanko sa prljavim stopalima se valja po sofi, a fanovi su zgroženi Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Blanko je 24. februara pokrenuo podkast "Friends Keep Secrets" s prijateljem Lilom Dikijem i njegovom suprugom Kristin Bataluko. Gledaocima podkasta upalo je u oko kako je Beni sedeo na kauču sa suvoditeljima kada je podigao noge. U tom trenutku je pokazao svoje tabane, prekrivene prljavštinom. Osim toga, Blanko je na početku podkasta i ispustio gas, što je zgrozilo obožavatelje. I to u mikrofon, namerno.

Pop zvezdi, koja se prošle godine za njega udala, očito ne smetaju njegove prljave noge ni to što su mnogi bili zgroženi njegovom higijenom. Štaviše, na svom Instagram storiju uz video njega napisala je: "Svaki dan se sve više zaljubljujem u tebe, ljubavi moja", uz pesmu Džejmsa Kvina "A Gentle Sunlight". Time je pokušala da stane na kraj svim govorancijama o tome kako je on "prljav", ali korisnicima na X-u nije trebalo mnogo da joj dobace: "Pa možda je i ona prljava pa joj to ne smeta."

Selena Gomez u Šanel haljini na crvenom tepihu dodele Zlatnih globusa 2026 Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Na društvenim mrežama počeli su nakon prve epizode podkasta da komentarišu njegovu higijenu. "Izgleda prljavo", "Godina je 2026, ali Beni Blanko je još uvek zaglavljen u kamenom dobu", "Započeti podkast na ovaj način ostavlja tako loš prvi utisak. Prdi i stavlja prljava stopala na kauč. To je jednostavno odvratno i nepotrebno", "Postoji razlika između smešnog i odvratnog", "Zašto se ponaša kao da je kul biti prljav?" pisali su neki, dok su se drugi složili da je podkast započeo na vrlo zanimljiv način.

Selena Gomez u Šanel haljini na crvenom tepihu dodele Zlatnih globusa 2026, sa suprugom Benijem Blankom Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

I kada je Selena stala u njegovu odbranu, komentari nisu bili ništa manje oštri nego oni od juče. "Nije ni čudo, pa ona je krenula za njim", "Oboje mi izgledaju prljavo", "Kao da pokušava svetu da dokaže da je srećna s njim", "Ljubav je nekad stvarno slepa..." pisali su na X-u. Brojni su stali i u njihovu odbranu, govoreći kako neki ne razumeju pravu ljubav.

