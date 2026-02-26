Slušaj vest

Drugo polufinalno veče Pesme za Evroviziju održava se večeras od 21 čas na RTS 1. Nakon što je odabrano 7 finalista tokom prvog polufinala, njima će se večeras priključiti još 7 u velikom finalu koje se održava u subotu 28. februara. U osvrtu na prethodno veče govorila je šefica službe za odnose s javnošću i korporativni imidž Radio-televizije Srbije Duška Vučinić

„Očekuje nas još dve festivalske večeri i ceo tim je fokusiran da to ostane u kapacitetu spektakularnog događaja, kako večeras, tako i u subotu. Oslušnuli smo i javnost koja kaže da je PZE u rangu svetskih festivala. Za voditelje sve pohvale“, istakla je Duška Vučinić za RTS.

Foto: Kurir Televizija

Dodaje da je generalno ovo jedan opšti vizual koji je rame u rame sa svetskim festivalima.

„To su ljudi iz Zabavnog programa, produkcije tehnike, cela kuća diše jednim osvežavajućim dahom i punim plućima. U kapacitetu smo da iznesemo i drugo polufinalno veče i finalno veče i mislim da ćemo u nedelju uspeti da sumiramo sve što je iza nas. Mi smo kuća sa ozbiljnim iskustvom, kada su ovakvi i slični događaji u pitanju, pa će ceo posao biti odrađen po planu“, rekla je Vučinićeva.

Kako je istakao reditelj manifestacije Miloš Šarović, prema njegovom iskustvu kao jednom od domaćina u kući, dobro poznati ljudi i profesionalci su tu.

Anketa Ko su vaši favoriti druge polufinalne večeri PZE 2026? Brat Pelin - Fräulein 25.68% Harem Girls x Ivana - Bom Bom 16.89% Zona - Čairi 12.84% LAVINA - Kraj mene 12.16% Sanja Aleksić - Ko me proba 5.41% LU-KA - Veruj 5.41% Milica Burazer - Svima vama treba mama 4.73% Aleksandar - Sudbina 4.05% Jack Lupino - Adrenalin 4.05% Aleksandra Sekulić - Kule 4.05% Avgust - Jabuka 3.38% Geminni - Metar sreće 1.35%

„Najveća odgovornost je da kandidati dolaze sa svojim idejama, očekivanjima kako sve ovo treba da izgleda, to je sudar realnosti, pa neke njihove želje treba realizovati“, istakao je reditelj.

„Većina njih iz ove kuće odlazi jako zadovoljna, vraćaju se na takmičenja, i u daljim nastupima imaju standarde koje su dobili na RTS-u“, rekla je Duška Vučinić.

Foto: Printscreen/Instagram/eurovisionserbia_official

"Mogla bih da se pohvalim gledanošću, milionski auditorijum pratio je prvo polufinalno veče PZE, a ovaj februar RTS će završiti kao najgledanija televizija u Srbiji. Pratimo se na različitim medijima. Pratimo sve medije i trendove i ko nas sve gleda na mrežama, platformama...“, navela je Duška Vučinić.

(Kurir.rs/RTS)